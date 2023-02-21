https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html

Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах

Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах - РИА Новости, 21.02.2023

Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах

Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:26

2023-02-21T13:26

2023-02-21T14:01

образование - общество

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию."Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", - сказал Путин.Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/sistema-1853419289.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, навигатор абитуриента