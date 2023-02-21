https://ria.ru/20230221/obuchenie-1853417983.html
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах
Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:26
2023-02-21T13:26
2023-02-21T14:01
образование - общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию."Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", - сказал Путин.Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
13:26 21.02.2023 (обновлено: 14:01 21.02.2023)
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах
Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.
"Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", - сказал Путин.
Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.