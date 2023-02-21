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Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах - РИА Новости, 21.02.2023
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Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах - РИА Новости, 21.02.2023
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах
Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:26
2023-02-21T14:01
образование - общество
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию."Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", - сказал Путин.Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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образование - общество, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
13:26 21.02.2023 (обновлено: 14:01 21.02.2023)
 
Путин призвал вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах

Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Надо вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.
"Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", - сказал Путин.
Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
13:29
Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, заявил Путин
 
Образование - ОбществоПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссияВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
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