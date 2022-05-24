https://ria.ru/20220524/minobrnauki-1790485575.html
Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса
Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса - РИА Новости, 24.05.2022
Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса
Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:32
2022-05-24T19:32
2022-05-24T20:59
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование
николай патрушев
лдпр
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в осуществлении перехода на новую систему.Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования.Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих уровней включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также реализации образовательных программ длинного цикла при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом — 154. Специальностей было 125, стало 124.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.
https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html
https://ria.ru/20220524/obrazovanie-1790339775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование, николай патрушев, лдпр
19:32 24.05.2022 (обновлено: 20:59 24.05.2022)
Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса
Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.
"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Кроме того, Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в осуществлении перехода на новую систему.
Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР
Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования.
Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих уровней включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет.
С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также реализации образовательных программ длинного цикла при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом — 154. Специальностей было 125, стало 124.
Россия
присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.