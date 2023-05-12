Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования
Президент Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир Путин.
Документ предусматривает установление двух уровней высшего образования — базового и специализированного, а также одного уровня профессионального образования — аспирантуры.
На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
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"Пилотный проект предусматривает: <...> срок освоения программ базового высшего образования от четырех до шести лет, программ магистратуры специализированного высшего образования от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности и (или) профиля подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы", — говорится в документе.
Нововведение затронет следующие вузы:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;
- Московский авиационный институт;
- МИСиС;
- Московский педагогический государственный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Томский государственный университет.
Путин поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок реализации проекта.
В мае прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России выйти из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило отдельно выделить специалитет. Говоря о развитии системы образования в послании Федеральному собранию 21 февраля, Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен быть плавным.