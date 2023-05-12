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Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
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14:44 12.05.2023 (обновлено: 17:01 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871313014.html
Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования
Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023
Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования
В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:44
2023-05-12T17:01
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общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир Путин.Документ предусматривает установление двух уровней высшего образования — базового и специализированного, а также одного уровня профессионального образования — аспирантуры.На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.Нововведение затронет следующие вузы:Путин поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок реализации проекта.В мае прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России выйти из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило отдельно выделить специалитет. Говоря о развитии системы образования в послании Федеральному собранию 21 февраля, Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен быть плавным.
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Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования

Президент Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир Путин.
Документ предусматривает установление двух уровней высшего образования — базового и специализированного, а также одного уровня профессионального образования — аспирантуры.
На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
«

"Пилотный проект предусматривает: <...> срок освоения программ базового высшего образования от четырех до шести лет, программ магистратуры специализированного высшего образования от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности и (или) профиля подготовки либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы", — говорится в документе.

Нововведение затронет следующие вузы:
Путин поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок реализации проекта.
В мае прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России выйти из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило отдельно выделить специалитет. Говоря о развитии системы образования в послании Федеральному собранию 21 февраля, Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен быть плавным.
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