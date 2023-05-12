https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871313014.html

Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования

Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования - РИА Новости, 12.05.2023

Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования

В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:44

2023-05-12T14:44

2023-05-12T17:01

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общество

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В следующем учебном году в шести российских вузах стартует пилотный проект по совершенствованию системы высшего образования, указ об этом подписал Владимир Путин.Документ предусматривает установление двух уровней высшего образования — базового и специализированного, а также одного уровня профессионального образования — аспирантуры.На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.Нововведение затронет следующие вузы:Путин поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок реализации проекта.В мае прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России выйти из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило отдельно выделить специалитет. Говоря о развитии системы образования в послании Федеральному собранию 21 февраля, Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен быть плавным.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин, образование, образование - общество, навигатор абитуриента