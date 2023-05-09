https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

Акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2023

Акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T03:23

2023-05-09T03:23

2023-05-09T08:17

справки

россия

бессмертный полк

день победы — 2023

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Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах."Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции является добровольным. Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойцаСопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.Двумя основными локомотивами шествия являются межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Это два родственных, братских ресурса, два партнера мероприятия.Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано Минюстом в январе 2014 года, а общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" – в сентябре 2015 года.С декабря 2016 года на сайте Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" работает Центр поисковой работы, который помогает восстановлению судеб пропавших без вести, установлению мест захоронений и др.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.После 2012 года вокруг первого города полка – Томска – стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. В 2013 году к акции "Бессмертный полк" усилиями добровольных региональных координаторов присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана. Всего в ней в четырех странах приняли участие более 180 тысяч человек. В тот год впервые шествие прошло в Москве на Поклонной горе.В 2014 году количество участников акции выросло до полумиллиона. К ней присоединились Белоруссия и Израиль. Акция прошла более чем в 560 населенных пунктах в пяти странах мира.В 2015 году в России гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.В тот год шествие впервые прошло по улицам Москвы и Красной площади. Его возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а по всей России – около 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Германия, Ирландия, Ливан, Норвегия, Республика Корея, США, Эстония.В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России.Только в Москве в ней участвовали более 700 тысяч граждан, а по всей России – более 24 миллионов (по данным МВД – 6,2 миллиона человек). Шествия "Бессмертный полк" прошли в более сорока странах мира.С каждым годом акция охватывает все больше государств, несмотря на отчаянное противодействие, с которым участникам приходится сталкиваться в некоторых уголках Земли. В 2017 году в ней приняли участие жители Великобритании, Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции, Таиланда и других стран. Традиционно, в шествии "Бессмертного полка" участвовали жители городов многих государств бывшего СССР, в том числе Белоруссии и Грузии. Только в России, по данным МВД, в ней приняли участие более 7,8 миллиона человек. В Москве памятной колонной прошли около 850 тысяч участников.В 2018 году, по данным МВД, в шествии "Бессмертного полка" по всей России поучаствовали 10,4 миллиона человек. В Москве в ней приняли участие более миллиона человек, в том числе президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. Одно из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах (Греция) – в нем приняли участие более четырех тысяч человек. В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек, в Лондоне (Великобритания) – более двух тысяч человек.9 мая 2019 года шествие "Бессмертного полка" собрало более десяти миллионов человек по всей России. В Москве в нем приняли участие более 700 тысяч человек, несмотря на проливной дождь. К акции присоединился и президент России Владимир Путин.Шествия проходили по всему миру, начиная с 4 мая. К 10 мая они прошли в более 500 городах в 115 странах. Впервые в акции приняли участие жители Словении, Гонконга, Аляски, шведского города Гетеборга, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, французского острова Реюньон в Индийском океане.В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. В 2020 году участники акции прислали более 2,8 миллиона анкет о прошедших войну родственниках, которые после обработки модераторами попали в онлайн-шествие.Его трансляция на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.В 2021 году новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка пяти миллионов человек. Кроме того, с 9 мая 2020 года сложилась традиция, что люди стали выставлять портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны на балконах и в окнах.В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. По данным МВД РФ, в нем приняли участие более 12 миллионов человек по всей России. Также шествия прошли в 88 странах мира.В 2023 году по информации организаторов "Бессмертного полка" акция пройдет в различных форматах, заявка на шествие не подавалась. Среди форматов называются доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны. Кроме того, организаторы призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.Кроме того, предлагается прикрепить фотографии героев своих семей к одежде – это поможет не расставаться с ними в течение всего Дня Победы. А тем, кто 9 мая выполняет свой профессиональный долг – журналистам, волонтерам, сотрудникам правопорядка – предложили прикрепить к форменной одежде бейдж с фотографией своего героя.Можно делиться и рассказами о героях своих семей в социальных сетях.Рассказы о ветеранах, размещенные с хэштегом #нашБессмертныйполк "Бессмертный полк России" разместит на своих интернет-ресурсах в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж.4 мая акция "Бессмертный полк" впервые прошла во всех российских школах. Учебный день начался с торжественной линейки, посвященной 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. О событиях 1941-1945 годов учащиеся, педагоги и родители рассказывали также на внеурочных занятиях "Разговоры о важном". В классах прозвучали реальные истории подвигов, стихи военных лет и песни Великой Победы. Школьники посетили школьные музеи, где познакомились с историческими артефактами и узнали о вкладе в дело борьбы с фашизмом, который внесли их земляки. Состоялся просмотр видеообращений ветеранов войны к детям третьего тысячелетия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, бессмертный полк, день победы — 2023