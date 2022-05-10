https://ria.ru/20220510/polk-1787781142.html

В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 12 миллионов россиян

В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 12 миллионов россиян - РИА Новости, 10.05.2022

В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 12 миллионов россиян

Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:33

2022-05-10T18:33

2022-05-10T19:58

день победы

бессмертный полк

день победы — 2022

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 12 миллионов человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция "Бессмертный полк". В ней приняли участие свыше 12 миллионов человек", — рассказала она.По ее словам, полицейские полностью справились с обеспечением порядка во время шествий."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса в последние два года акция проводилась онлайн.В этот раз шествия прошли в 88 странах.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день победы, бессмертный полк