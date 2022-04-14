https://ria.ru/20220414/polk-1783493786.html
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2022
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:37
2022-04-14T12:37
2022-04-14T12:37
бессмертный полк
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко."Мы подготовим по всей стране более 50 тысяч добровольцев, и мне кажется, очень здорово, что к мероприятию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне присоединяется молодежь", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как уточнила Занко, в Москве шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать порядка 3,5 тысячи волонтеров.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
https://ria.ru/20220414/portret-1783476635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бессмертный полк, общество, россия, москва
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для помощи в акции "Бессмертный полк"
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
"Мы подготовим по всей стране более 50 тысяч добровольцев, и мне кажется, очень здорово, что к мероприятию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне присоединяется молодежь", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как уточнила Занко, в Москве
шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать порядка 3,5 тысячи волонтеров.
В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России
не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.