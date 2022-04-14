https://ria.ru/20220414/polk-1783493786.html

В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"

В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2022

В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"

Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:37

2022-04-14T12:37

2022-04-14T12:37

бессмертный полк

общество

россия

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко."Мы подготовим по всей стране более 50 тысяч добровольцев, и мне кажется, очень здорово, что к мероприятию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне присоединяется молодежь", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как уточнила Занко, в Москве шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать порядка 3,5 тысячи волонтеров.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

https://ria.ru/20220414/portret-1783476635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бессмертный полк, общество, россия, москва