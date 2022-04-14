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В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2022
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В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 14.04.2022
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"
Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:37
2022-04-14T12:37
бессмертный полк
общество
россия
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко."Мы подготовим по всей стране более 50 тысяч добровольцев, и мне кажется, очень здорово, что к мероприятию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне присоединяется молодежь", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как уточнила Занко, в Москве шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать порядка 3,5 тысячи волонтеров.В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
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бессмертный полк, общество, россия, москва
12:37 14.04.2022
 
В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для "Бессмертного полка"

В России подготовят более 50 тысяч волонтеров для помощи в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" в городах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Помощь в проведении акции памяти "Бессмертный полк" могут оказать более 50 тысяч волонтеров, сообщила председатель центрального штаба общественного движения "Волонтеры Победы", замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
"Мы подготовим по всей стране более 50 тысяч добровольцев, и мне кажется, очень здорово, что к мероприятию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне присоединяется молодежь", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как уточнила Занко, в Москве шествие "Бессмертного полка" будут сопровождать порядка 3,5 тысячи волонтеров.
В 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:28
Распечатать портреты к "Бессмертному полку" можно будет бесплатно
 
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