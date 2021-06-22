https://ria.ru/20210622/polk-1738060681.html

Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"

Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.06.2021

Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:42

2021-06-22T12:42

2021-06-22T12:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

бессмертный полк

коронавирусы

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в первую очередь путем вакцинации.В разговоре с ним журналисты отметили, что в этом году "Бессмертный полк" был отменен из-за пандемии, но еще в прошлом году сложилась такая традиция, что люди выставляли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной на балконах и в окнах. У Пескова спросили, не собирается ли президент опубликовать портрет Владимира Спиридоновича Путина на своем сайте.Он подчеркнул, что "когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, от такой живой угрозы коронавируса, вот тогда состоится "Бессмертный полк".Песков также обещал передать президенту рекомендацию разместить портрет Владимира Спиридоновича Путина в окне в Ново-Огарёво.

https://ria.ru/20210509/polk-1731606465.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бессмертный полк, коронавирусы, дмитрий песков, общество