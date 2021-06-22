Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"
Песков заявил, что "Бессмертный полк" состоится, когда Россия избавится от угрозы коронавируса
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в первую очередь путем вакцинации.
В разговоре с ним журналисты отметили, что в этом году "Бессмертный полк" был отменен из-за пандемии, но еще в прошлом году сложилась такая традиция, что люди выставляли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной на балконах и в окнах. У Пескова спросили, не собирается ли президент опубликовать портрет Владимира Спиридоновича Путина на своем сайте.
"Безусловно, это важно - то, о чем вы говорите. Действительно, в этом году бессмертный полк к сожалению, не смог состояться. Но давайте не забывать, что все-таки это народная инициатива, народный "Бессмертный полк", это не официальное мероприятие. А вы говорите об официальном интернет-представительстве главы государства... Поэтому, наверное, не нужно здесь использовать какие-то государственные интернет-сайты", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, от такой живой угрозы коронавируса, вот тогда состоится "Бессмертный полк".
Песков также обещал передать президенту рекомендацию разместить портрет Владимира Спиридоновича Путина в окне в Ново-Огарёво.