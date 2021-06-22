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Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"
Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк" - РИА Новости, 22.06.2021
Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:42
2021-06-22T12:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
бессмертный полк
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дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в первую очередь путем вакцинации.В разговоре с ним журналисты отметили, что в этом году "Бессмертный полк" был отменен из-за пандемии, но еще в прошлом году сложилась такая традиция, что люди выставляли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной на балконах и в окнах. У Пескова спросили, не собирается ли президент опубликовать портрет Владимира Спиридоновича Путина на своем сайте.Он подчеркнул, что "когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, от такой живой угрозы коронавируса, вот тогда состоится "Бессмертный полк".Песков также обещал передать президенту рекомендацию разместить портрет Владимира Спиридоновича Путина в окне в Ново-Огарёво.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бессмертный полк, коронавирусы, дмитрий песков, общество
Песков рассказал, когда состоится "Бессмертный полк"
12:42 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Песков заявил, что "Бессмертный полк" состоится, когда Россия избавится от угрозы коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народная акция "Бессмертный полк" состоится, когда страна избавится от живой угрозы коронавируса в первую очередь путем вакцинации.
В разговоре с ним журналисты отметили, что в этом году "Бессмертный полк" был отменен из-за пандемии, но еще в прошлом году сложилась такая традиция, что люди выставляли портреты своих родственников - участников Великой Отечественной на балконах и в окнах. У Пескова спросили, не собирается ли президент опубликовать портрет Владимира Спиридоновича Путина на своем сайте.
"Безусловно, это важно - то, о чем вы говорите. Действительно, в этом году бессмертный полк к сожалению, не смог состояться. Но давайте не забывать, что все-таки это народная инициатива, народный "Бессмертный полк", это не официальное мероприятие. А вы говорите об официальном интернет-представительстве главы государства... Поэтому, наверное, не нужно здесь использовать какие-то государственные интернет-сайты", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации, путем проявления сознательности нами всеми, от такой живой угрозы коронавируса, вот тогда состоится "Бессмертный полк".
Песков также обещал передать президенту рекомендацию разместить портрет Владимира Спиридоновича Путина в окне в Ново-Огарёво.
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