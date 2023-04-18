https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется - РИА Новости, 18.04.2023
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:14
2023-04-18T12:14
2023-04-18T14:13
день победы
общество
россия
бессмертный полк
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html
https://ria.ru/20230412/krym-1864674428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, общество, россия, бессмертный полк
День Победы, Общество, Россия, Бессмертный полк
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Традиционное шествие "Бессмертного полка" в России в 2023 году не планируется
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
«
"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", — уточнила она.
Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.
На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян.
«
"Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", — указал он.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России
и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
В Крыму отменили проведение парада и "Бессмертного полка" 9 мая