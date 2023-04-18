https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется - РИА Новости, 18.04.2023

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:14

2023-04-18T12:14

2023-04-18T14:13

день победы

общество

россия

бессмертный полк

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.

https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день победы, общество, россия, бессмертный полк