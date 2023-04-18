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Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется - РИА Новости, 18.04.2023
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12:14 18.04.2023 (обновлено: 14:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется - РИА Новости, 18.04.2023
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:14
2023-04-18T14:13
день победы
общество
россия
бессмертный полк
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
https://ria.ru/20230418/sayt-1866024438.html
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день победы, общество, россия, бессмертный полк
День Победы, Общество, Россия, Бессмертный полк
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

Традиционное шествие "Бессмертного полка" в России в 2023 году не планируется

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" не подавали заявку на традиционное шествие в этом году и предложили другие форматы проведения мероприятия, заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
«

"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", — уточнила она.

Среди форматов, озвученных на пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы назвали доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
На сайт "Бессмертного полка" можно будет загрузить фото участников СВО
Вчера, 11:33
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на смену формата, мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян.
«
"Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", — указал он.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.
Акция Бессмертный полк во время празднования Дня Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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