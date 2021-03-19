https://ria.ru/20210319/parad-1601963466.html
Песков рассказал о подготовке парада Победы в Москве
Песков рассказал о подготовке парада Победы в Москве
Парад Победы на Красной площади в этом году состоится, вопрос присутствия зрителей будет определяться во взаимодействии с Роспотребнадзором, сообщил... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:57
2021-03-19T12:57
2021-03-19T12:57
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади в этом году состоится, вопрос присутствия зрителей будет определяться во взаимодействии с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал он журналистам."Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться", - добавил Песков.В 2020 году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.
https://ria.ru/20210216/parad-1597663482.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Парад Победы на Красной площади в этом году состоится, вопрос присутствия зрителей будет определяться во взаимодействии с Роспотребнадзором
, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал он журналистам.
"Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться", - добавил Песков.
В 2020 году от традиционной даты парада 9 мая из-за опасной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада - над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня - именно тогда в 1945 году был проведен легендарный Парад Победы на Красной Площади.
В необычном формате прошло и традиционное шествие "Бессмертного полка". Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России.