https://ria.ru/20210509/polk-1731606465.html

В России удвоилось число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"

В России удвоилось число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"

Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:48

2021-05-09T19:48

2021-05-09T19:48

день победы-2021

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елена цунаева

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка 5 миллионов человек, сообщила пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России"."Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка" онлайн завершен – к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 миллионам участников присоединилось порядка 2,5 миллионов новых анкет", - говорится в сообщении.Все заявки, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия "Бессмертного полка" онлайн в День Победы 9 мая. Она началась в 15.00 по местному времени во всех регионах России.Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка".В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.В апреле нынешнего года сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210509/madrid-1731598806.html

https://ria.ru/20210509/portret-1731602605.html

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россия, елена цунаева, москва, общество