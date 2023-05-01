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От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская - РИА Новости, 01.05.2023
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Шоубиз
 
11:42 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/tayurskaya-1868077458.html
От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская
От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская - РИА Новости, 01.05.2023
От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская
Певица Софья Таюрская стала популярной после того, как стала вокалисткой в панк-поп-рейв группе Little Big. Долгое время она была любимицей публики в России, но РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:42
2023-05-01T11:42
шоубиз
софья таюрская
россия
украина
ильич (илья прусикин)
little big
музыка
сша
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Певица Софья Таюрская стала популярной после того, как стала вокалисткой в панк-поп-рейв группе Little Big. Долгое время она была любимицей публики в России, но после начала спецоперации осудила ее и сбежала в США вместе со своим возлюбленным и фронтменом коллектива Ильей Прусикиным*. О том, как артистка начинала свой творческий путь и чем занимается сейчас, — в материале РИА Новости. От начала карьеры до сегодняшнего дня: участие Софьи Таюрской в Little BigСофья Таюрская родилась 1 мая 1991 года в Иркутске. Но вскоре вместе с семьей переехала в Новодвинск — небольшой город в Архангельской области. Там будущая артистка увлеклась музыкой: занималась вокалом и играла на фортепиано.С ранних лет было понятно, что Софья свяжет жизнь с творчеством. Закончив школу в Новодвинске, она переехала в Санкт-Петербург. В Северной столице она поступила в Государственный институт культуры, где отучилась на режиссера театрализованных представлений. Но любовь к вокалу в итоге взяла свое. Еще в студенческие годы она пела в питерских клубах, барах и караоке. Там же подружилась с ребятами из музыкальной тусовки, которые в начале 2010-х рассказали ей о молодой группе, которая искала вокалистку. Так начинающая исполнительница попала в Little Big. Однако на сцене и в концертных турах стала появляться не сразу. С 2014 по 2016 годы она принимала участие в записи песен коллектива и сыграла эпизодическую роль в клипе на трек With Russia from Love.Спустя пару лет Таюрская наконец-то вошла в концертный состав команды, которая к тому моменту обрела всероссийскую популярность. Софья приняла участи в записи самых громких хитов группы: Faradenza, Skibidi, I`m OK, Hypnodancer и других.В 2020 году участники Little Big и Таюрская должны были представить Россию на Евровидении в Роттердаме с треком Uno, который почти сразу после релиза стал одним из фаворитов у букмекеров и слушателей. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Называли разлучницей: громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*Софья Таюрская и Илья Прусикин* рассекретили отношения в мае 2021 года. Солист группы Little Big первым подтвердил слухи о романе с коллегой, опубликовав совместный снимок в своей соцсети. Позже Таюрская заявила, что начала встречаться с артистом еще в августе 2020 года. По ее словам, отношения завязались после "дружеского секса". Официально музыкант развелся со своей супругой, блогером Ириной Смелой, в конце августа 2020 года. По этой причине некоторые поклонники коллектива заподозрили певицу в том, что она разрушила семью. Позже Ирина Смелая вышла на связь с подписчиками и опровергла слухи о том, что причиной для развода с Прусикиным* стала его измена. В прошлом году Софья Таюрская поделилась на своей странице в соцсети фотографией, которая спровоцировала слухи о ее помолвке с Прусикиным*. Поклонники заметили, что на снимке на безымянном пальце артистки было кольцо. Несмотря на это, исполнители не делали официальных заявлений о заключении брака. От любимцев публики до мигрантов: как Little Big покинули Россию и чем сейчас занимаютсяПосле начала спецоперации Таюрская и Прусикин* публично поддержали Украину и улетели в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана, как позже признавалась певица. Остальные участники Little Big остались в России, поэтому Илье и Софье пришлось выступать вдвоем за границей. После переезда пара выкладывала на своих страницах в соцсетях в основном юмористические видео, анонсы клипов и будущих концертов. В январе артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Его обвинили в получении денег от иностранных источников и распространении недостоверной информации о деятельности органов государственной власти.Однако карьера Little Big за границей сложилась не так радужно, как представляли себе участники. В прошлом году Прусикин* пожаловался на нехватку денег, а Таюрская добавила, что лишилась работы и друзей. В марте пара собиралась выступить на Бали, но по техническим причинам их концерт был перенесен на восьмое апреля. Но, по данным билетного оператора, выступление так и не состоялось в назначенную дату. В ближайшее время Little Big планируют устроить тур по США. * Признан Минюстом иноагентом.
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софья таюрская, россия, украина, ильич (илья прусикин), little big, музыка, сша, лос-анджелес, знаменитости
Шоубиз, Софья Таюрская, Россия, Украина, Ильич (Илья Прусикин), Little Big, Музыка, США, Лос-Анджелес, Знаменитости
От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская

От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем сейчас живет певица Софья Таюрская

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Софья Таюрская стала популярной после того, как стала вокалисткой в панк-поп-рейв группе Little Big. Долгое время она была любимицей публики в России, но после начала спецоперации осудила ее и сбежала в США вместе со своим возлюбленным и фронтменом коллектива Ильей Прусикиным*. О том, как артистка начинала свой творческий путь и чем занимается сейчас, — в материале РИА Новости.

От начала карьеры до сегодняшнего дня: участие Софьи Таюрской в Little Big

Софья Таюрская родилась 1 мая 1991 года в Иркутске. Но вскоре вместе с семьей переехала в Новодвинск — небольшой город в Архангельской области. Там будущая артистка увлеклась музыкой: занималась вокалом и играла на фортепиано.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участница группы Little Big Софья Таюрская
С ранних лет было понятно, что Софья свяжет жизнь с творчеством. Закончив школу в Новодвинске, она переехала в Санкт-Петербург. В Северной столице она поступила в Государственный институт культуры, где отучилась на режиссера театрализованных представлений.
Но любовь к вокалу в итоге взяла свое. Еще в студенческие годы она пела в питерских клубах, барах и караоке. Там же подружилась с ребятами из музыкальной тусовки, которые в начале 2010-х рассказали ей о молодой группе, которая искала вокалистку.
Так начинающая исполнительница попала в Little Big. Однако на сцене и в концертных турах стала появляться не сразу. С 2014 по 2016 годы она принимала участие в записи песен коллектива и сыграла эпизодическую роль в клипе на трек With Russia from Love.
Спустя пару лет Таюрская наконец-то вошла в концертный состав команды, которая к тому моменту обрела всероссийскую популярность. Софья приняла участи в записи самых громких хитов группы: Faradenza, Skibidi, I`m OK, Hypnodancer и других.
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
В 2020 году участники Little Big и Таюрская должны были представить Россию на Евровидении в Роттердаме с треком Uno, который почти сразу после релиза стал одним из фаворитов у букмекеров и слушателей. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили.

Называли разлучницей: громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин на красной дорожке перед началом премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21"
Софья Таюрская и Илья Прусикин* рассекретили отношения в мае 2021 года. Солист группы Little Big первым подтвердил слухи о романе с коллегой, опубликовав совместный снимок в своей соцсети.
Позже Таюрская заявила, что начала встречаться с артистом еще в августе 2020 года. По ее словам, отношения завязались после "дружеского секса".
Официально музыкант развелся со своей супругой, блогером Ириной Смелой, в конце августа 2020 года. По этой причине некоторые поклонники коллектива заподозрили певицу в том, что она разрушила семью.
Позже Ирина Смелая вышла на связь с подписчиками и опровергла слухи о том, что причиной для развода с Прусикиным* стала его измена.
В прошлом году Софья Таюрская поделилась на своей странице в соцсети фотографией, которая спровоцировала слухи о ее помолвке с Прусикиным*. Поклонники заметили, что на снимке на безымянном пальце артистки было кольцо. Несмотря на это, исполнители не делали официальных заявлений о заключении брака.

От любимцев публики до мигрантов: как Little Big покинули Россию и чем сейчас занимаются

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
После начала спецоперации Таюрская и Прусикин* публично поддержали Украину и улетели в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана, как позже признавалась певица. Остальные участники Little Big остались в России, поэтому Илье и Софье пришлось выступать вдвоем за границей.
После переезда пара выкладывала на своих страницах в соцсетях в основном юмористические видео, анонсы клипов и будущих концертов.
В январе артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Его обвинили в получении денег от иностранных источников и распространении недостоверной информации о деятельности органов государственной власти.
Однако карьера Little Big за границей сложилась не так радужно, как представляли себе участники. В прошлом году Прусикин* пожаловался на нехватку денег, а Таюрская добавила, что лишилась работы и друзей.
В марте пара собиралась выступить на Бали, но по техническим причинам их концерт был перенесен на восьмое апреля. Но, по данным билетного оператора, выступление так и не состоялось в назначенную дату.
В ближайшее время Little Big планируют устроить тур по США.
* Признан Минюстом иноагентом.
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Клава Кока показала дом Little Big в США
1 августа 2022, 10:24
 
ШоубизСофья ТаюрскаяРоссияУкраинаИльич (Илья Прусикин)Little BigМузыкаСШАЛос-АнджелесЗнаменитости
 
 
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