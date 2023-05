https://ria.ru/20230501/tayurskaya-1868077458.html

От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская

От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская - РИА Новости, 01.05.2023

От звезды Little Big до подруги иноагента: где и чем живет Софья Таюрская

Певица Софья Таюрская стала популярной после того, как стала вокалисткой в панк-поп-рейв группе Little Big. Долгое время она была любимицей публики в России, но

Певица Софья Таюрская стала популярной после того, как стала вокалисткой в панк-поп-рейв группе Little Big. Долгое время она была любимицей публики в России, но после начала спецоперации осудила ее и сбежала в США вместе со своим возлюбленным и фронтменом коллектива Ильей Прусикиным*. О том, как артистка начинала свой творческий путь и чем занимается сейчас, — в материале РИА Новости. От начала карьеры до сегодняшнего дня: участие Софьи Таюрской в Little BigСофья Таюрская родилась 1 мая 1991 года в Иркутске. Но вскоре вместе с семьей переехала в Новодвинск — небольшой город в Архангельской области. Там будущая артистка увлеклась музыкой: занималась вокалом и играла на фортепиано.С ранних лет было понятно, что Софья свяжет жизнь с творчеством. Закончив школу в Новодвинске, она переехала в Санкт-Петербург. В Северной столице она поступила в Государственный институт культуры, где отучилась на режиссера театрализованных представлений. Но любовь к вокалу в итоге взяла свое. Еще в студенческие годы она пела в питерских клубах, барах и караоке. Там же подружилась с ребятами из музыкальной тусовки, которые в начале 2010-х рассказали ей о молодой группе, которая искала вокалистку. Так начинающая исполнительница попала в Little Big. Однако на сцене и в концертных турах стала появляться не сразу. С 2014 по 2016 годы она принимала участие в записи песен коллектива и сыграла эпизодическую роль в клипе на трек With Russia from Love.Спустя пару лет Таюрская наконец-то вошла в концертный состав команды, которая к тому моменту обрела всероссийскую популярность. Софья приняла участи в записи самых громких хитов группы: Faradenza, Skibidi, I`m OK, Hypnodancer и других.В 2020 году участники Little Big и Таюрская должны были представить Россию на Евровидении в Роттердаме с треком Uno, который почти сразу после релиза стал одним из фаворитов у букмекеров и слушателей. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Называли разлучницей: громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*Софья Таюрская и Илья Прусикин* рассекретили отношения в мае 2021 года. Солист группы Little Big первым подтвердил слухи о романе с коллегой, опубликовав совместный снимок в своей соцсети. Позже Таюрская заявила, что начала встречаться с артистом еще в августе 2020 года. По ее словам, отношения завязались после "дружеского секса". Официально музыкант развелся со своей супругой, блогером Ириной Смелой, в конце августа 2020 года. По этой причине некоторые поклонники коллектива заподозрили певицу в том, что она разрушила семью. Позже Ирина Смелая вышла на связь с подписчиками и опровергла слухи о том, что причиной для развода с Прусикиным* стала его измена. В прошлом году Софья Таюрская поделилась на своей странице в соцсети фотографией, которая спровоцировала слухи о ее помолвке с Прусикиным*. Поклонники заметили, что на снимке на безымянном пальце артистки было кольцо. Несмотря на это, исполнители не делали официальных заявлений о заключении брака. От любимцев публики до мигрантов: как Little Big покинули Россию и чем сейчас занимаютсяПосле начала спецоперации Таюрская и Прусикин* публично поддержали Украину и улетели в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана, как позже признавалась певица. Остальные участники Little Big остались в России, поэтому Илье и Софье пришлось выступать вдвоем за границей. После переезда пара выкладывала на своих страницах в соцсетях в основном юмористические видео, анонсы клипов и будущих концертов. В январе артиста включили в реестр физлиц-иноагентов. Его обвинили в получении денег от иностранных источников и распространении недостоверной информации о деятельности органов государственной власти.Однако карьера Little Big за границей сложилась не так радужно, как представляли себе участники. В прошлом году Прусикин* пожаловался на нехватку денег, а Таюрская добавила, что лишилась работы и друзей. В марте пара собиралась выступить на Бали, но по техническим причинам их концерт был перенесен на восьмое апреля. Но, по данным билетного оператора, выступление так и не состоялось в назначенную дату. В ближайшее время Little Big планируют устроить тур по США. * Признан Минюстом иноагентом.

