https://ria.ru/20210531/tayurskaya-1734896273.html

Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным

Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным - РИА Новости, 31.05.2021

Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным

Вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным (Ильич),... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:35

2021-05-31T12:35

2021-05-31T12:35

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным (Ильич), в чем их давно подозревали многие поклонники и СМИ. На вопрос ведущей о том, встречаются ли они, Софья ответила "да". Певица отметила, что между ним и Прусикиным не было любви с первого взгляда. На протяжении восьми лет они были просто коллегами по группе Little Big.В интервью Таюрская также подняла тему развода Прусикина с блогером и певицей Ириной Смелой. После того, как супруги объявили о расставании в конце августа прошлого года, певицу осудили в Сети и назвали разлучницей. По словам Софьи, она в этом не виновата, так как Илья и Ирина развелись еще в 2019-м, а она тогда состояла в серьезных отношениях — почти восемь лет встречалась с молодым человеком.

https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html

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новости культуры, знаменитости, звезды, софья таюрская, ильич (илья прусикин), шоу-бизнес