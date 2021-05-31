Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным (Ильич), в чем их давно подозревали многие поклонники и СМИ.
На вопрос ведущей о том, встречаются ли они, Софья ответила "да".
"Наши отношения начались в 2020 году", — рассказала певица, почеркнув, что это произошло в августе.
Певица отметила, что между ним и Прусикиным не было любви с первого взгляда. На протяжении восьми лет они были просто коллегами по группе Little Big.
"Ни один человек из наших коллег еще бы год назад не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго сопротивлялись. Это для нас было необычно, но это факт", — прокомментировала Софья.
В интервью Таюрская также подняла тему развода Прусикина с блогером и певицей Ириной Смелой. После того, как супруги объявили о расставании в конце августа прошлого года, певицу осудили в Сети и назвали разлучницей.
По словам Софьи, она в этом не виновата, так как Илья и Ирина развелись еще в 2019-м, а она тогда состояла в серьезных отношениях — почти восемь лет встречалась с молодым человеком.
"Сперва Илья расстался с Ирой, а потом уже я, — пояснила Таюрская.
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