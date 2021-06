"Пара без будущего": в Сети обсуждают роман солистов Little Big

https://ria.ru/20210602/para-1735285669.html

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Instagram совместный снимок с вокалисткой Софьей Таюрской. Эта фотография музыкантов в качестве пары стала первой после того, как они подтвердили свой роман. На снимке участники Little Big стоят на фоне голубого неба в облаках и смотрят в камеру, спрятав глаза за солнцезащитными очками. В комментариях пользователи высказали разное мнение по поводу пары. Кто-то пожелал Илье и Софье "счастья" и написал, что они отлично смотрятся вместе, другие же раскритиковали их. Софья Таюрская в недавнем интервью Ксении Собчак рассказала, что они с Ильей Прусикиным стали встречаться в августе прошлого года, после того, как оба расстались со своим вторыми половинками. Ильич в 2019 году развелся с певицей Ириной Смелой (объявили об этом только в конце августа 2020-го. — Прим. ред.), а вскоре с молодым человеком разошлась и Таюрская после восьми лет отношений и планов на свадьбу и детей. Несмотря на то, что Таюрская и Прусикин были свободны, когда начали встречаться, многие до сих пор не верят, что это было честно по отношению к Смелой. Поклонники уверены, роман между участниками Little Big завязался давно. Софья же отрицает подобные обвинения и утверждает, что все было "по-честному".

