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Шоубиз
https://ria.ru/20210602/para-1735285669.html
"Пара без будущего": в Сети обсуждают роман солистов Little Big
"Пара без будущего": в Сети обсуждают роман солистов Little Big - РИА Новости, 02.06.2021
"Пара без будущего": в Сети обсуждают роман солистов Little Big
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Instagram совместный снимок с вокалисткой Софьей Таюрской. Эта фотография музыкантов в качестве... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:53
2021-06-02T17:53
развод
little big
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
ксения собчак
шоубиз
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Instagram совместный снимок с вокалисткой Софьей Таюрской. Эта фотография музыкантов в качестве пары стала первой после того, как они подтвердили свой роман. На снимке участники Little Big стоят на фоне голубого неба в облаках и смотрят в камеру, спрятав глаза за солнцезащитными очками. В комментариях пользователи высказали разное мнение по поводу пары. Кто-то пожелал Илье и Софье "счастья" и написал, что они отлично смотрятся вместе, другие же раскритиковали их. Софья Таюрская в недавнем интервью Ксении Собчак рассказала, что они с Ильей Прусикиным стали встречаться в августе прошлого года, после того, как оба расстались со своим вторыми половинками. Ильич в 2019 году развелся с певицей Ириной Смелой (объявили об этом только в конце августа 2020-го. — Прим. ред.), а вскоре с молодым человеком разошлась и Таюрская после восьми лет отношений и планов на свадьбу и детей. Несмотря на то, что Таюрская и Прусикин были свободны, когда начали встречаться, многие до сих пор не верят, что это было честно по отношению к Смелой. Поклонники уверены, роман между участниками Little Big завязался давно. Софья же отрицает подобные обвинения и утверждает, что все было "по-честному".
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развод, little big, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ксения собчак, софья таюрская, ильич (илья прусикин)

"Пара без будущего": в Сети обсуждают роман солистов Little Big

17:53 02.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) опубликовал в Instagram совместный снимок с вокалисткой Софьей Таюрской. Эта фотография музыкантов в качестве пары стала первой после того, как они подтвердили свой роман.

"В небе. Ну что, подкинем хейта", — написал Прусикин.

На снимке участники Little Big стоят на фоне голубого неба в облаках и смотрят в камеру, спрятав глаза за солнцезащитными очками.
В комментариях пользователи высказали разное мнение по поводу пары. Кто-то пожелал Илье и Софье "счастья" и написал, что они отлично смотрятся вместе, другие же раскритиковали их.

"Пара без будущего", "Впервые желаю, чтобы у людей ничего не сложилось. Как-то противно", "Главное, чтобы потом не пришлось вносить изменения в состав группы, после того, как все закончится", — написали хейтеры.

Софья Таюрская в недавнем интервью Ксении Собчак рассказала, что они с Ильей Прусикиным стали встречаться в августе прошлого года, после того, как оба расстались со своим вторыми половинками. Ильич в 2019 году развелся с певицей Ириной Смелой (объявили об этом только в конце августа 2020-го. — Прим. ред.), а вскоре с молодым человеком разошлась и Таюрская после восьми лет отношений и планов на свадьбу и детей.
Несмотря на то, что Таюрская и Прусикин были свободны, когда начали встречаться, многие до сих пор не верят, что это было честно по отношению к Смелой. Поклонники уверены, роман между участниками Little Big завязался давно. Софья же отрицает подобные обвинения и утверждает, что все было "по-честному".
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ШоубизРазводLittle BigШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКсения СобчакСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)
 
 
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