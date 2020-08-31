https://ria.ru/20200831/razvod-1576535280.html

Солист группы Little Big объявил о разводе

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе. Пара опубликовала видеообращение на... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:35

2020-08-31T15:35

2020-08-31T16:25

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ильич (илья прусикин)

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шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Лидер группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Little Big</a> Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе. Пара опубликовала видеообращение на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f1POTOali84" target="_blank" rel="nofollow noopener">ютьюб-канале</a> Ирины."Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода", — сказали они.По словам супругов, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий, пара оказалась не готова продолжать "уживаться" друг с другом. Также Смелая подчеркнула, что была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов Прусикина.Однако, по словам музыкантов, у них получилось сохранить дружеские отношения. Супруги отметили, что считают развод лучшим из возможных вариантов и для ребенка, поскольку они опасаются, что весь негатив будет выливаться на него.Прусикин и Смелая пообещали, что в любом случае останутся семьей — матерью и отцом для своего ребенка.В конце видеообращения супруги обнялись и поздравили друг друга с разводом.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, культура, россия, ильич (илья прусикин), little big, шоу-бизнес, общество