https://ria.ru/20210827/tayurskaya-1747493791.html

Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным

Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным - РИА Новости, 27.08.2021

Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным

Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:58

2021-08-27T12:58

2021-08-27T12:58

шоубиз

любовь

знаменитости

little big

ильич (илья прусикин)

софья таюрская

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". Артисты дружили на протяжении долгого времени. В какой-то момент оба исполнителя оказались без пары и решились на интим.Со временем участники Little Big поняли, что их влечет друг к другу, и они готовы к серьезным отношениям."Есть стереотип: ты влюбляешься в человека, и у тебя все "wow!", а потом это проходит. У нас все кардинально наоборот: ты человека знаешь изначально, ты не строишь относительно него никаких иллюзий или надежд. Ты влюбляешься в него, и эта любовь растет чем дальше, тем больше", - отметила Софья.Звезда также добавила, что поддерживает с бывшей женой Прусикина нормальные отношения. Ранее поклонники критиковали Таюрскую за то, что она увела Илью из семьи.

https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, знаменитости, little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская