https://ria.ru/20210827/tayurskaya-1747493791.html
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным - РИА Новости, 27.08.2021
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным
Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:58
2021-08-27T12:58
2021-08-27T12:58
шоубиз
любовь
знаменитости
little big
ильич (илья прусикин)
софья таюрская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490568_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_f9262fb7e4a8b654403f3ae6d478c649.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". Артисты дружили на протяжении долгого времени. В какой-то момент оба исполнителя оказались без пары и решились на интим.Со временем участники Little Big поняли, что их влечет друг к другу, и они готовы к серьезным отношениям."Есть стереотип: ты влюбляешься в человека, и у тебя все "wow!", а потом это проходит. У нас все кардинально наоборот: ты человека знаешь изначально, ты не строишь относительно него никаких иллюзий или надежд. Ты влюбляешься в него, и эта любовь растет чем дальше, тем больше", - отметила Софья.Звезда также добавила, что поддерживает с бывшей женой Прусикина нормальные отношения. Ранее поклонники критиковали Таюрскую за то, что она увела Илью из семьи.
https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490568_643:0:3374:2048_1920x0_80_0_0_2900cde85975ff574295fad68ac487c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, знаменитости, little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская