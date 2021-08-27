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Шоубиз
https://ria.ru/20210827/tayurskaya-1747493791.html
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным - РИА Новости, 27.08.2021
Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным
Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:58
2021-08-27T12:58
шоубиз
любовь
знаменитости
little big
ильич (илья прусикин)
софья таюрская
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории". Артисты дружили на протяжении долгого времени. В какой-то момент оба исполнителя оказались без пары и решились на интим.Со временем участники Little Big поняли, что их влечет друг к другу, и они готовы к серьезным отношениям."Есть стереотип: ты влюбляешься в человека, и у тебя все "wow!", а потом это проходит. У нас все кардинально наоборот: ты человека знаешь изначально, ты не строишь относительно него никаких иллюзий или надежд. Ты влюбляешься в него, и эта любовь растет чем дальше, тем больше", - отметила Софья.Звезда также добавила, что поддерживает с бывшей женой Прусикина нормальные отношения. Ранее поклонники критиковали Таюрскую за то, что она увела Илью из семьи.
https://ria.ru/20210714/prusikin-1741278189.html
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любовь, знаменитости, little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская
12:58 27.08.2021
 

Интим по дружбе: Таюрская рассказала о начале отношений с Прусикиным

© Madam KakaКадр из видео на YouTube-канале Madam Kaka
Кадр из видео на YouTube-канале Madam Kaka
© Madam Kaka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Софья Таюрская рассказала о начале романа с солистом группы Little Big Ильей Прусикиным в YouTube-интервью "Бабские истории".
Артисты дружили на протяжении долгого времени. В какой-то момент оба исполнителя оказались без пары и решились на интим.

"В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?". Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе!", — рассказала Таюрская.

Со временем участники Little Big поняли, что их влечет друг к другу, и они готовы к серьезным отношениям.
"Есть стереотип: ты влюбляешься в человека, и у тебя все "wow!", а потом это проходит. У нас все кардинально наоборот: ты человека знаешь изначально, ты не строишь относительно него никаких иллюзий или надежд. Ты влюбляешься в него, и эта любовь растет чем дальше, тем больше", - отметила Софья.
Звезда также добавила, что поддерживает с бывшей женой Прусикина нормальные отношения. Ранее поклонники критиковали Таюрскую за то, что она увела Илью из семьи.
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