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Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы

Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы - РИА Новости, 22.04.2023

Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы

Вечером сел в поезд в Москве, утром проснулся в Казани — и на экскурсию, потом опять сон в дороге — и новые города, яркие впечатления. Железнодорожные круизы... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:03

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Вечером сел в поезд в Москве, утром проснулся в Казани — и на экскурсию, потом опять сон в дороге — и новые города, яркие впечатления. Железнодорожные круизы все популярнее. Уже в ближайшие праздники отправятся в путь туристические составы: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию". О поездах-отелях и новых направлениях — в материале РИА Новости.Продуманный маршрут, интересные экскурсии"Брали тур в Карелию "Рускеала — Карельская сага", ездили вдвоем с ребенком, мы в восторге!"; "Комфортное пребывание в поезде, где все продумано до мелочей"; "Огромное спасибо организаторам тура за маршрут, интересные экскурсии и прекрасный персонал"; "Очень интересная концепция поезда-отеля, ночью едешь, днем экскурсии. За малое время видишь кучу мест" — так пишут путешественники в соцсетях.Отмечают и недостатки. Например, сложно попасть в вагон-ресторан — очередь, а после прогулки хочется есть. Впрочем, обеды и ужины входят в стоимость некоторых программ. Такой формат "все включено" на колесах — если покупать готовый тур (можно и отдельно билеты): проезд на поезде, экскурсии с гидом, трансфер и питание. Кроме того, туристы нередко запасаются едой.Куда поехать этим летом на поезде-отелеС каждым годом железнодорожных круизов и туристических поездов все больше, появляются новые программы. Одна из фишек летнего сезона — маршрут "К виноградникам у моря". "В этом туре удачно сочетаются яркое солнце, теплое море и живописные виноградники на залитых солнцем склонах, — говорят в пресс-службе ФПК (дочернее предприятие РЖД). — Стоит отметить, что это эногастрономический круиз, который познакомит путешественников с историей и традициями виноделия русского юга. Экскурсионной программой предусмотрено посещение агротуристических комплексов виноделен Новороссийска и Тамани". Старт программ — 9 июня и 15 сентября. В этот же день первого летнего месяца отправляется поезд-круиз и на север: Москва — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Выборг — Москва. Еще одно интересное предложение, особенно для юных пассажиров: "В Карелию на поезде Деда Мороза". В июне, как сообщали в РЖД, запустят маршрут "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. Ретросюрприз: из Санкт-Петербурга в Петергоф состав проследует на паровозной тяге."Еще одной интересной новинкой этого года станет туристический поезд "В долину лотосов" сообщением Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва, он отправится в рейс 4 августа, — говорят в ФПК. — Яркая изюминка поездки — озеро Баскунчак, которое славится солеными водами и целебным воздухом". Да и Астрахань посетить в августе особенно приятно: начинают созревать арбузы и дыни, а в дельте Волги зацветают лотосы.Уникальный круиз для любителей песен под гитару стартует 29 июня из Москвы и 30 — из Санкт-Петербурга. "В этом году состоится 50-й юбилейный Грушинский фестиваль", — объясняют в ФПК. К этому событию для ценителей авторской песни назначили новый туристический поезд "Грушинский экспресс".Еще один событийный туристический поезд — "Ко Дню Победы" — отправится 6 мая в Волгоград.Популярные круизы"Неожиданно для нас стал популярным круиз по Северному Кавказу со стартом из Москвы", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. В этом году, уточняют в ФПК, туристы смогут посетить пять жемчужин — Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик."Наши программы охватывают 32 региона России — 19 областей, пять краев и восемь республик, а также Белоруссию. В туры входит знакомство более чем с 50 городами и туристическими локациями, — говорят в "РЖД Тур" (входит в холдинг "РЖД", дочернее предприятие АО "ФПК"). Самые популярные круизные поездки — в Карелию, по югу России, в города Золотого кольца, Серебряного ожерелья и в Великий Устюг к российскому Деду Морозу, в Йошкар-Олу, Самару и Казань.Комфорт и все удобстваТуристические перевозки организуют в формате, в котором поезд — не только средство передвижения, а полноценный "отель на колесах", уточняют в ФПК. Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными зарядками, почти во всех есть душевые кабины.Необходимость развлечений "на борту" — еще одна фишка, о которой говорят эксперты. "Дальнейшее развитие этой темы — вагоны типа кают-компании, где туристы могут собраться, обсудить впечатления, посмотреть фильм, послушать спикера. Это бы украсило путешествие", — уверен Сергей Ромашкин.В ФПК объясняют, что в туристических поездах продолжает курсировать специальный подвижной состав: вагон-бар, вагон-душевая. В вагоне-баре можно спеть в караоке, поиграть на советском игровом автомате "Морской бой", заказать еду и напитки, весело провести время. Есть развлечения и для детей. Например, в пути следования "В Карелию на поезде Деда Мороза" для маленьких гостей предусмотрены анимация и конкурсы.Цена вопроса и кешбэкСтоимость железнодорожных круизов сопоставима с другими видами путешествий. Например, за "Люкс-тур в Сортавалу" (три дня, две ночи) придется заплатить от 63 000 рублей, а вот отправиться в Карелию по программам весной, летом или осенью (четыре дня, три ночи) можно за 46-49 тысяч."Жемчужина Кавказа" — от 34 тысяч рублей за проезд в купе и 28 тысяч — за экскурсионный пакет.В "РЖД Тур" рассказывают о программе кешбэка. "С 17 апреля 2023-го кешбэк в размере пяти процентов от стоимости пакета при оплате картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности, можно получить за покупку любого тура, размещенного на нашем сайте", — уточняют в компании.Поезда заполняются хорошо. "У нас распроданы практически все турпакеты на ближайшие месяцы, а по некоторым программам сформированы листы ожидания", — говорят в "РЖД Тур". То есть соотношение цена-качество устраивает. Да и сам формат привлекателен для туристов: весь путь — в своем купе, можно оставлять там вещи, знакомиться с городами и посещать экскурсии.

https://ria.ru/20230330/bam-1861783614.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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