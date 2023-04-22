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Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы - РИА Новости, 22.04.2023
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Туризм
 
08:00 22.04.2023 (обновлено: 08:03 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html
Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы
Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы - РИА Новости, 22.04.2023
Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы
Вечером сел в поезд в Москве, утром проснулся в Казани — и на экскурсию, потом опять сон в дороге — и новые города, яркие впечатления. Железнодорожные круизы... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:00
2023-04-22T08:03
туризм
маршруты - туризм
туризм
туристы
ржд
федеральная пассажирская компания
куда поехать
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Вечером сел в поезд в Москве, утром проснулся в Казани — и на экскурсию, потом опять сон в дороге — и новые города, яркие впечатления. Железнодорожные круизы все популярнее. Уже в ближайшие праздники отправятся в путь туристические составы: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию". О поездах-отелях и новых направлениях — в материале РИА Новости.Продуманный маршрут, интересные экскурсии"Брали тур в Карелию "Рускеала — Карельская сага", ездили вдвоем с ребенком, мы в восторге!"; "Комфортное пребывание в поезде, где все продумано до мелочей"; "Огромное спасибо организаторам тура за маршрут, интересные экскурсии и прекрасный персонал"; "Очень интересная концепция поезда-отеля, ночью едешь, днем экскурсии. За малое время видишь кучу мест" — так пишут путешественники в соцсетях.Отмечают и недостатки. Например, сложно попасть в вагон-ресторан — очередь, а после прогулки хочется есть. Впрочем, обеды и ужины входят в стоимость некоторых программ. Такой формат "все включено" на колесах — если покупать готовый тур (можно и отдельно билеты): проезд на поезде, экскурсии с гидом, трансфер и питание. Кроме того, туристы нередко запасаются едой.Куда поехать этим летом на поезде-отелеС каждым годом железнодорожных круизов и туристических поездов все больше, появляются новые программы. Одна из фишек летнего сезона — маршрут "К виноградникам у моря". "В этом туре удачно сочетаются яркое солнце, теплое море и живописные виноградники на залитых солнцем склонах, — говорят в пресс-службе ФПК (дочернее предприятие РЖД). — Стоит отметить, что это эногастрономический круиз, который познакомит путешественников с историей и традициями виноделия русского юга. Экскурсионной программой предусмотрено посещение агротуристических комплексов виноделен Новороссийска и Тамани". Старт программ — 9 июня и 15 сентября. В этот же день первого летнего месяца отправляется поезд-круиз и на север: Москва — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Выборг — Москва. Еще одно интересное предложение, особенно для юных пассажиров: "В Карелию на поезде Деда Мороза". В июне, как сообщали в РЖД, запустят маршрут "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. Ретросюрприз: из Санкт-Петербурга в Петергоф состав проследует на паровозной тяге."Еще одной интересной новинкой этого года станет туристический поезд "В долину лотосов" сообщением Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва, он отправится в рейс 4 августа, — говорят в ФПК. — Яркая изюминка поездки — озеро Баскунчак, которое славится солеными водами и целебным воздухом". Да и Астрахань посетить в августе особенно приятно: начинают созревать арбузы и дыни, а в дельте Волги зацветают лотосы.Уникальный круиз для любителей песен под гитару стартует 29 июня из Москвы и 30 — из Санкт-Петербурга. "В этом году состоится 50-й юбилейный Грушинский фестиваль", — объясняют в ФПК. К этому событию для ценителей авторской песни назначили новый туристический поезд "Грушинский экспресс".Еще один событийный туристический поезд — "Ко Дню Победы" — отправится 6 мая в Волгоград.Популярные круизы"Неожиданно для нас стал популярным круиз по Северному Кавказу со стартом из Москвы", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. В этом году, уточняют в ФПК, туристы смогут посетить пять жемчужин — Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик."Наши программы охватывают 32 региона России — 19 областей, пять краев и восемь республик, а также Белоруссию. В туры входит знакомство более чем с 50 городами и туристическими локациями, — говорят в "РЖД Тур" (входит в холдинг "РЖД", дочернее предприятие АО "ФПК"). Самые популярные круизные поездки — в Карелию, по югу России, в города Золотого кольца, Серебряного ожерелья и в Великий Устюг к российскому Деду Морозу, в Йошкар-Олу, Самару и Казань.Комфорт и все удобстваТуристические перевозки организуют в формате, в котором поезд — не только средство передвижения, а полноценный "отель на колесах", уточняют в ФПК. Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными зарядками, почти во всех есть душевые кабины.Необходимость развлечений "на борту" — еще одна фишка, о которой говорят эксперты. "Дальнейшее развитие этой темы — вагоны типа кают-компании, где туристы могут собраться, обсудить впечатления, посмотреть фильм, послушать спикера. Это бы украсило путешествие", — уверен Сергей Ромашкин.В ФПК объясняют, что в туристических поездах продолжает курсировать специальный подвижной состав: вагон-бар, вагон-душевая. В вагоне-баре можно спеть в караоке, поиграть на советском игровом автомате "Морской бой", заказать еду и напитки, весело провести время. Есть развлечения и для детей. Например, в пути следования "В Карелию на поезде Деда Мороза" для маленьких гостей предусмотрены анимация и конкурсы.Цена вопроса и кешбэкСтоимость железнодорожных круизов сопоставима с другими видами путешествий. Например, за "Люкс-тур в Сортавалу" (три дня, две ночи) придется заплатить от 63 000 рублей, а вот отправиться в Карелию по программам весной, летом или осенью (четыре дня, три ночи) можно за 46-49 тысяч."Жемчужина Кавказа" — от 34 тысяч рублей за проезд в купе и 28 тысяч — за экскурсионный пакет.В "РЖД Тур" рассказывают о программе кешбэка. "С 17 апреля 2023-го кешбэк в размере пяти процентов от стоимости пакета при оплате картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности, можно получить за покупку любого тура, размещенного на нашем сайте", — уточняют в компании.Поезда заполняются хорошо. "У нас распроданы практически все турпакеты на ближайшие месяцы, а по некоторым программам сформированы листы ожидания", — говорят в "РЖД Тур". То есть соотношение цена-качество устраивает. Да и сам формат привлекателен для туристов: весь путь — в своем купе, можно оставлять там вещи, знакомиться с городами и посещать экскурсии.
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Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Вечером сел в поезд в Москве, утром проснулся в Казани — и на экскурсию, потом опять сон в дороге — и новые города, яркие впечатления. Железнодорожные круизы все популярнее. Уже в ближайшие праздники отправятся в путь туристические составы: "Жемчужина Кавказа", "Ко Дню Победы", "Белорусский вояж", "В Сибирь", "Серебряный маршрут", "В Карелию". О поездах-отелях и новых направлениях — в материале РИА Новости.

Продуманный маршрут, интересные экскурсии

"Брали тур в Карелию "Рускеала — Карельская сага", ездили вдвоем с ребенком, мы в восторге!"; "Комфортное пребывание в поезде, где все продумано до мелочей"; "Огромное спасибо организаторам тура за маршрут, интересные экскурсии и прекрасный персонал"; "Очень интересная концепция поезда-отеля, ночью едешь, днем экскурсии. За малое время видишь кучу мест" — так пишут путешественники в соцсетях.
Отмечают и недостатки. Например, сложно попасть в вагон-ресторан — очередь, а после прогулки хочется есть. Впрочем, обеды и ужины входят в стоимость некоторых программ. Такой формат "все включено" на колесах — если покупать готовый тур (можно и отдельно билеты): проезд на поезде, экскурсии с гидом, трансфер и питание. Кроме того, туристы нередко запасаются едой.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкВагон-ресторан в двухэтажном поезде Санкт-Петербург — Москва
Вагон-ресторан в двухэтажном поезде Санкт-Петербург - Москва - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Вагон-ресторан в двухэтажном поезде Санкт-Петербург — Москва

Куда поехать этим летом на поезде-отеле

С каждым годом железнодорожных круизов и туристических поездов все больше, появляются новые программы. Одна из фишек летнего сезона — маршрут "К виноградникам у моря".
"В этом туре удачно сочетаются яркое солнце, теплое море и живописные виноградники на залитых солнцем склонах, — говорят в пресс-службе ФПК (дочернее предприятие РЖД). — Стоит отметить, что это эногастрономический круиз, который познакомит путешественников с историей и традициями виноделия русского юга. Экскурсионной программой предусмотрено посещение агротуристических комплексов виноделен Новороссийска и Тамани". Старт программ — 9 июня и 15 сентября.
В этот же день первого летнего месяца отправляется поезд-круиз и на север: Москва — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Выборг — Москва.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКупе Деда Мороза в "Поезде Деда Мороза" во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
Купе Деда Мороза в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Купе Деда Мороза в "Поезде Деда Мороза" во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
Еще одно интересное предложение, особенно для юных пассажиров: "В Карелию на поезде Деда Мороза".
В июне, как сообщали в РЖД, запустят маршрут "Культурный Петербург" из Москвы в Северную столицу, Петергоф и Павловск. Ретросюрприз: из Санкт-Петербурга в Петергоф состав проследует на паровозной тяге.
"Еще одной интересной новинкой этого года станет туристический поезд "В долину лотосов" сообщением Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва, он отправится в рейс 4 августа, — говорят в ФПК. — Яркая изюминка поездки — озеро Баскунчак, которое славится солеными водами и целебным воздухом". Да и Астрахань посетить в августе особенно приятно: начинают созревать арбузы и дыни, а в дельте Волги зацветают лотосы.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Уникальный круиз для любителей песен под гитару стартует 29 июня из Москвы и 30 — из Санкт-Петербурга. "В этом году состоится 50-й юбилейный Грушинский фестиваль", — объясняют в ФПК. К этому событию для ценителей авторской песни назначили новый туристический поезд "Грушинский экспресс".
Еще один событийный туристический поезд — "Ко Дню Победы" — отправится 6 мая в Волгоград.

Популярные круизы

"Неожиданно для нас стал популярным круиз по Северному Кавказу со стартом из Москвы", — рассказывает гендиректор туроператора "Дельфин", вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. В этом году, уточняют в ФПК, туристы смогут посетить пять жемчужин — Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик.
"Наши программы охватывают 32 региона России — 19 областей, пять краев и восемь республик, а также Белоруссию. В туры входит знакомство более чем с 50 городами и туристическими локациями, — говорят в "РЖД Тур" (входит в холдинг "РЖД", дочернее предприятие АО "ФПК").
Самые популярные круизные поездки — в Карелию, по югу России, в города Золотого кольца, Серебряного ожерелья и в Великий Устюг к российскому Деду Морозу, в Йошкар-Олу, Самару и Казань.
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Проводница РЖД

Комфорт и все удобства

Туристические перевозки организуют в формате, в котором поезд — не только средство передвижения, а полноценный "отель на колесах", уточняют в ФПК. Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными зарядками, почти во всех есть душевые кабины.
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Личный сейф в купе
Личный сейф в купе - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Личный сейф в купе
Необходимость развлечений "на борту" — еще одна фишка, о которой говорят эксперты. "Дальнейшее развитие этой темы — вагоны типа кают-компании, где туристы могут собраться, обсудить впечатления, посмотреть фильм, послушать спикера. Это бы украсило путешествие", — уверен Сергей Ромашкин.
В ФПК объясняют, что в туристических поездах продолжает курсировать специальный подвижной состав: вагон-бар, вагон-душевая. В вагоне-баре можно спеть в караоке, поиграть на советском игровом автомате "Морской бой", заказать еду и напитки, весело провести время. Есть развлечения и для детей. Например, в пути следования "В Карелию на поезде Деда Мороза" для маленьких гостей предусмотрены анимация и конкурсы.

Цена вопроса и кешбэк

Стоимость железнодорожных круизов сопоставима с другими видами путешествий. Например, за "Люкс-тур в Сортавалу" (три дня, две ночи) придется заплатить от 63 000 рублей, а вот отправиться в Карелию по программам весной, летом или осенью (четыре дня, три ночи) можно за 46-49 тысяч.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы
"Жемчужина Кавказа" — от 34 тысяч рублей за проезд в купе и 28 тысяч — за экскурсионный пакет.
В "РЖД Тур" рассказывают о программе кешбэка. "С 17 апреля 2023-го кешбэк в размере пяти процентов от стоимости пакета при оплате картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности, можно получить за покупку любого тура, размещенного на нашем сайте", — уточняют в компании.
Поезда заполняются хорошо. "У нас распроданы практически все турпакеты на ближайшие месяцы, а по некоторым программам сформированы листы ожидания", — говорят в "РЖД Тур". То есть соотношение цена-качество устраивает. Да и сам формат привлекателен для туристов: весь путь — в своем купе, можно оставлять там вещи, знакомиться с городами и посещать экскурсии.
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
РЖД могут запустить турпоезда на БАМ
30 марта, 11:28
 
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