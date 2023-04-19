https://ria.ru/20230419/traditsiya-1866432079.html

Троицкая родительская суббота: дата в 2023 году, традиции дня поминовения

Троицкая родительская суббота 2023: какого числа

Троицкая родительская суббота: дата в 2023 году, традиции дня поминовения

Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2023 году, история праздника, что... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:19

2023-04-19T18:19

2023-04-19T20:18

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2023 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день – в материале РИА Новости.Троицкая родительская суббота-2023В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами. Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими поминальными субботами. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.Какого числаВ 2023 году Троицкая родительская суббота выпадает на 3 июня.ИсторияСогласно Уставу Вселенской Православной Церкви перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде, на мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название – Троицкая. Так же, как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским.Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".ТрадицииНа Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но точное время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить). По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать Сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.Еще одной традицией считается приносить в храм еду на освящение – для этих целей ставится поминальный стол. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим. После посещения храма принято давать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой их умерших близких людей.Также на Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбище всей семьей. При этом важно ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями. Не запрещается устраивать поминальные трапезы, но оставлять еду на могилах нельзя, ее можно раздать нуждающимся.Что делать и как правильно провести праздникНа Троицкую родительскую субботу принято:Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему похожей проблемой.Что нельзя делатьВ частности, в этот день нельзя:ПриметыВ народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие люди. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет, – все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые – грешники.Многие приметы пришли еще с Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели – надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:Что поставить на стол в Троицкую родительскую субботуПомимо посещения церкви и кладбища, в Троицкую родительскую субботу также принято накрывать поминальный стол дома. За ним собираются родственники, вспоминают все самое хорошее об умерших и рассказывают о них младшим, чтобы те знали о том, какими были их предки и чтили их память в дальнейшем.На поминальный стол принято ставить кутью. Это несоленое блюдо из вареной крупы (пшеницы или риса), в которую добавляют мед. Допустимо добавлять цукаты и изюм. Именно с этого блюда начинается вся поминальная трапеза. Также нередко готовят блины, но для такого застолья они должны быть обычными, без начинки. Их можно есть вприкуску с кутьей.Так как поста в этот день нет – можно дополнительно готовить самые разные блюда. Главное, чтобы стол был без излишеств, ведь цель такой трапезы – не переесть, а уважить покойных памятью и хорошими словами. Нередко хозяйки пекут булочки и пирожки с начинкой, а в качестве первого можно приготовить зеленые щи или щавелевый суп. Особенно поощряются блюда со свежей зеленью, а также приготовленные с первым урожаем, будь то лук, укроп или редиска.

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20230218/roditelskie-1852738317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религиозные праздники, православие, россия, в мире, традиции