https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

Вашингтону не доверяют даже союзники

Вашингтону не доверяют даже союзники - РИА Новости, 15.04.2023

Вашингтону не доверяют даже союзники

Арест 21-летнего сотрудника ВВС Нацгвардии Джека Тейшера, обвиняемого в утечке секретных документов американских спецслужб, ничего исправить уже не сможет — и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:16

аналитика

сеул

вашингтон (штат)

украина

владимир путин

юн сок ель

брикс

в мире

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Арест 21-летнего сотрудника ВВС Нацгвардии Джека Тейшера, обвиняемого в утечке секретных документов американских спецслужб, ничего исправить уже не сможет — и крупнейший за последние десять лет (после Сноудена) слив материалов внутренней кухни Вашингтона будет иметь самые серьезные последствия. И не только последствия — опубликованные сведения дают представление о нынешнем состоянии отношений США с целым рядом важных для них стран. И картина получается очень далекая от той, что рисует Белый дом.Речь даже не столько о данных по украинскому фронту — хотя понятно, что к ним привлечено основное внимание, сколько о той информации, что содержится в донесениях из таких государств, как Египет и Южная Корея. Полученные в этих странах американской разведкой данные хотя и касаются украинской тематики, но говорят гораздо больше, чем просто об отношении Каира и Сеула к Украине.Нужно сразу заметить, что сейчас бесполезно спорить о достоверности утекшей информации — кто-то даже готов увидеть в ней целенаправленную дезу, но практически невозможно найти смысл в такой масштабной операции по дезинформации (даже если взять ту часть, что касается оценок состояния украинской армии), да и реакция американского руководства явно не выглядит наигранно-фальшивой. Ну а само содержание документов таково, что, как говорится, нарочно не придумаешь.И самое главное — администрации Байдена абсолютно невыгодно было обнародовать эту информацию, и уж тем более странно было представить, что в Вашингтоне решили сознательно ее сфальсифицировать и потом позволить "утечь".Начнем с Египта — одной из двух ключевых стран арабского мира (наряду с Саудовской Аравией). В опубликованном документе от 17 февраля пересказывается содержание разговоров президента Сиси с высокопоставленными египетскими военными чиновниками, в ходе которых обсуждались планы поставок в Россию до 40 тысяч ракет и артиллерийских снарядов. Египетский президент поручил подчиненным держать производство и поставку ракет в секрете (рабочим надо было сказать, что ракеты делаются для египетской армии) "во избежание проблем с Западом".Понятно, что эти добытые американской разведкой данные никто не будет подтверждать: египтяне уже заявили, что их позиция исходит из "невмешательства в этот кризис и обязательства сохранять равную дистанцию с обеими сторонами", а пресс-секретарь президента России сказал, что "это похоже на очередные утки, которых очень много, так и надо относиться к таким сообщениям". Но ничего другого от Москвы и Каира и нельзя было услышать — тайные операции на то и тайные, чтобы от них открещивались даже в случае утечки информации. Более того, даже в Вашингтоне сообщили, что "не видели никаких признаков того, что Египет предоставляет России летальное вооружение".Однако сам факт подобной утечки являет собой лучшее подтверждение сокращения американского влияния на Ближнем Востоке. Между тем ничего удивительного в этом нет — достаточно напомнить, что наша страна не только активно поставляет Египту оружие, но и в течение почти двадцати лет (с середины 50-х) была главным военным союзником этой арабской страны и всячески помогала ей, в том числе в конфликтах с Израилем. А свержение в 2011-м президента Мубарака (восстановившего отношения с Москвой, но остававшегося близким партнером Штатов в регионе) произошло как минимум с молчаливого согласия — если не отмашки — Вашингтона и сильно ухудшило отношение египтян к американцам. И сейчас Египет стоит в очереди на присоединение к БРИКС — и, несомненно, будет одним из первых, кто вступит в эту организацию. А летом Сиси приедет в Санкт-Петербург, на саммит Россия — Африка, несмотря на все давление, которое те же американцы оказывают на всех приглашенных африканских лидеров.Но если с направлением движения Египта все было понятно и без утечек, то с Южной Кореей все гораздо сложнее. Это одна из стран "Большой двадцатки", важнейший (после Японии) военный партнер Штатов в Тихоокеанском регионе, страна, в которой размещены 28 тысяч американских военнослужащих, то есть в принципе очень сильно зависимое от Америки государство. Поддержавшее практически все экономические санкции против России — с огромными потерями для собственной экономики. Какие проблемы могут быть у Вашингтона с Сеулом?Еще в прошлом году Штаты начали перебрасывать часть боеприпасов из запаса своей группировки в Южной Корее на Украину, а потом попросили Сеул поставить им большую партию артиллерийских снарядов. У корейцев серьезнейшая военная промышленность, нагрузка на которую выросла после начала боевых действий на Украине: они заключили многомиллиардный контракт с Польшей, но и американцам, конечно, не могли отказать. Однако они внезапно захотели гарантий того, что именно Штаты будут конечным потребителем проданных снарядов. Как говорится в опубликованных документах, высокопоставленные южнокорейские чиновники обеспокоены тем, что Вашингтон перенаправит снаряды на Украину.В связи с тем, что президент Байден собирался позвонить своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, чтобы потребовать поставок оружия, два главных советника Юна были встревожены. Советник по иностранным делам "подчеркнул, что Южная Корея не была готова к телефонному разговору между главами государств, не имея четкой позиции по этому вопросу", а советник по национальной безопасности Ким Сон Хан опасался, что изменение позиции Сеула относительно помощи Украине (то есть согласие на поставки) может рассматриваться как торг с Соединенными Штатами перед визитом президента в эту страну. Да, Юн уже в конце апреля поедет с первым визитом в Штаты, а южнокорейские правила запрещают экспортировать оружие в страны, участвующие в военном конфликте.Примечательно, что оба советника южнокорейского президента в марте ушли в отставку, но факт прослушки американцами руководства страны, естественно, возмутил корейцев. Власти сначала пообещали разобраться и сообщили, что "требуют ответа от США", хотя потом стали делать заявления, что "две страны имеют общую оценку того, что большая часть раскрытой информации является измененной". Сейчас в Сеуле говорят, что первоначальное расследование показало существующую небольшую вероятность перехвата сотрудниками американской разведки внутренних обсуждений — и "предположения о том, что США шпионили за Южной Кореей, не нанесут ущерба двусторонним связям".То есть президент Юн поедет к Байдену — и будет делать вид, что ничего серьезного не произошло. Попадут ли в итоге южнокорейские снаряды на Украину? Маловероятно: Минобороны страны заявило, что его позиция относительно военной помощи Украине остается неизменной, то есть прямых поставок не будет. Смогут ли корейцы получить от американцев гарантии отказа от перенаправления снарядов Киеву? После утечки данных слежки за южнокорейским руководством им будет проще добиться этого — Вашингтон абсолютно не заинтересован углублять недоверие в отношениях со столь важным клиентом.Но сам факт того, что даже южнокорейцы стараются дистанцироваться от американской войны с Россией, говорит о многом. В том числе о том, что в Сеуле хорошо запомнили слова Владимира Путина, сказанные им почти полгода назад:"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. <...> А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по ядерному направлению?"Тогдашняя информация об уже принятом Сеулом решении оказалась преждевременной — или американской дезой, но от этого предупреждение Владимира Путина не потеряло своей актуальности. Никому больше, кстати, таких предупреждений наш президент не делал. Это говорит о том, что, вопреки всем недружественным действиям Сеула, в Москве не ставят крест на двусторонних отношениях. В будущем — о котором, как показала утечка американских разведданных, все-таки думают и в Сеуле.

https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html

https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html

https://ria.ru/20230411/postavki-1864614920.html

https://ria.ru/20230317/ucheniya-1858476951.html

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865273295.html

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

сеул

вашингтон (штат)

украина

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, сеул, вашингтон (штат), украина, владимир путин, юн сок ель, брикс, в мире