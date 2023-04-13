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Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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22:18 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ
Украинские чиновники вне себя из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:18
2023-04-13T23:46
в мире
киев
россия
владимир зеленский
нато
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские чиновники вне себя из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах, попавших в сеть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, пожелавших сохранить анонимность. Как сообщает издание, несмотря на заявления о взаимном доверии между США и Украиной, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к Киеву в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности США. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, нато, утечка материалов пентагона
В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ

Politico: Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки секретных документов

© Фото : Офис президента УкраиныФотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские чиновники вне себя из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах, попавших в сеть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, пожелавших сохранить анонимность.
«
"Украинские чиновники вне себя из-за утечки закрытых документов разведки США, некоторые из которых носят гриф "совершенно секретно"... Их раздражает не столько оценка готовности и стойкости украинских вооруженных сил или замечания о нехватке вооружения, в том числе ракет ПВО, сколько пессимизм в отношении шансов Украины захватить значительные территории в ходе контрнаступления, которое может начаться в ближайшие пару месяцев", - говорится в материале на сайте издания.
Как сообщает издание, несмотря на заявления о взаимном доверии между США и Украиной, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к Киеву в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности США.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
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В миреКиевРоссияВладимир ЗеленскийНАТОУтечка материалов Пентагона
 
 
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