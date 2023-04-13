https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html

Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ

Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ

Украинские чиновники вне себя из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:18

2023-04-13T22:18

2023-04-13T23:46

в мире

киев

россия

владимир зеленский

нато

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские чиновники вне себя из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах, попавших в сеть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, пожелавших сохранить анонимность. Как сообщает издание, несмотря на заявления о взаимном доверии между США и Украиной, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к Киеву в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности США. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщал, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.

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в мире, киев, россия, владимир зеленский, нато, утечка материалов пентагона