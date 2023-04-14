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Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона - РИА Новости, 14.04.2023
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17:17 14.04.2023 (обновлено: 17:43 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/utechka-1865403722.html
Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона
Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона - РИА Новости, 14.04.2023
Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона
Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:17
2023-04-14T17:43
в мире
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
сша
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БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает корреспондент РИА Новости. Он появился в тюремной одежде песочного цвета и наручниках. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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в мире, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона, сша
В мире, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона, США
Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона

Началось заседание суда с участием Тейшейры, арестованного из-за утечки файлов Пентагона

© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOОхрана у входа в здание суда, где пройдет заседание с участием американца Джека Тейшейры, в Бостоне, США
Охрана у входа в здание суда, где пройдет заседание с участием американца Джека Тейшейры, в Бостоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Охрана у входа в здание суда, где пройдет заседание с участием американца Джека Тейшейры, в Бостоне, США
Читать ria.ru в
БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает корреспондент РИА Новости.
Он появился в тюремной одежде песочного цвета и наручниках.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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