Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона
Началось заседание суда с участием Тейшейры, арестованного из-за утечки файлов Пентагона
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOОхрана у входа в здание суда, где пройдет заседание с участием американца Джека Тейшейры, в Бостоне, США
Охрана у входа в здание суда, где пройдет заседание с участием американца Джека Тейшейры, в Бостоне, США
БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает корреспондент РИА Новости.
Он появился в тюремной одежде песочного цвета и наручниках.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".