https://ria.ru/20230414/utechka-1865403722.html

Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона

Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона - РИА Новости, 14.04.2023

Началось заседание суда с участием подозреваемого в утечке из Пентагона

Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:17

2023-04-14T17:17

2023-04-14T17:43

в мире

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

сша

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БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Началось заседание суда с участием американца Джека Тейшейры, арестованного по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает корреспондент РИА Новости. Он появился в тюремной одежде песочного цвета и наручниках. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона, сша