Пасха в Москве в 2023 году: расписание мероприятий и богослужений
© iStock.com / PrettiПасха в Москве
© iStock.com / Pretti
Пасха в Москве
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2023 году, расписание богослужений в храмах, а также куда сходить в этот день в Москве – в материале РИА Новости.
Пасха в Москве 2023
В 2023 году Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы. В этот день по всей Москве проходит множество тематических мероприятий для всей семьи, некоторые из них начинаются еще до Пасхи и продолжаются после нее.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПасхальное дерево, установленное на Тверской площади в Москве
Пасхальное дерево, установленное на Тверской площади в Москве
Мероприятия на праздник
Многие пасхальные мероприятия приобрели ежегодный статус. В частности, были анонсированы следующие фестивали и концерты:
Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"
Дата проведения: 15–23 апреля 2023 года
Место проведения:
Центральные площадки:
- Тверская площадь;
- Площадь Революции:
- Цветной бульвар;
- ЦПКиО им. Горького (Пушкинская набережная).
Окружные площадки:
- ул. Уральская, вл. 16 (сквер у Гольяновского пруда);
- проезд Серебрякова, д.14, стр.1;
- ул. Сухонская, вл. 7;
- сквер "Отрадное" по ул. Хачатуряна;
- Коптевский бульвар, вл. 18 (парк "Бригантина");
- ул. Матвеевская, вл. 2;
- ул. Профсоюзная, вл. 41;
- площадь Славы;
- ул. Теплый стан, вл.1Б;
- ул. Перерва, вл. 52;
- ул. Ключевая, вл. 22;
- Ореховый бульвар, вл. 24;
- ул. Вешняковская, вл. 16;
- ул. Святоозерская, вл. 1;
- Сквер у ст. метро "Некрасовка";
- ул. Городецкая, вл. 1;
- бульвар Дмитрия Донского, вл. 11;
- ул. Адмирала Руднева, вл. 8;
- пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская;
- ул. Митинская, вл. 31;
- Крюково, Бульварная зона 16-мкрн.
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет сразу на нескольких площадках во многих районах Москвы. Центральное место традиционно займет ярмарка, на которой можно будет приобрести пасхальную выпечку, тематический декор, деликатесы и изделия народных промыслов. На главных площадках гости праздника традиционно смогут принять участие разнообразных мастер-классах и посмотреть концертную программу. На Цветном бульваре ярким событием станет благотворительный проект "Четвероногий друг", посвященный заботе о животных.
Пасхальный Гала-концерт "Капелла мальчиков, орган и скрипка"
Дата проведения: 15 апреля 2023 года, 18:00
Место проведения: Кафедральный собор Святых Петра и Павла, Старосадский пер., 7/10, стр. 10
Прозвучат произведения Вивальди, Моцарта, Баха и Томазо Витали в исполнении Московской хоровой капеллы мальчиков школы № 1234 под аккомпанемент скрипки (Хироко Нинагава) и органа (Анастасия Сидельникова).
Пасхальный концерт "Шедевры хоровой и органной музыки"
Дата проведения: 16 апреля 2023 года, 19:00
Место проведения: Кафедральный собор Святых Петра и Павла, Старосадский пер., 7/10, стр. 10
Праздничный концерт, на котором прозвучат знаменитые произведения зарубежной и русской духовной музыки в сопровождении масштабной проекции. В концерте примут участие хор имени А.В. Свешникова и органист Алексей Шевченко.
Благотворительный концерт "Пасхальная радость"
Дата проведения: 19 апреля 2023 года, 18:00
Место проведения: Храм Христа Спасителя (зал Церковных Соборов), ул. Волхонка, 15
Масштабный благотворительный концерт с участием более 300 артистов, среди которых оперный певец Михаил Гаврилов, народная артистка России Лариса Долина, театр-студия "Непоседы" и хореографическая студия "Фламинго".
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве
Большой Пасхальный концерт "От меня это было"
Дата проведения: 30 апреля 2023 года, 18:00
Место проведения: Московский концертный зал "Зарядье", парк Зарядье
Откроется концерт выступлением Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. Во втором отделении прозвучит труд преподобного старца Серафима Вырицкого "От Меня это было" в исполнении артиста театра и кино Андрея Мерзликина.
XXII Московский Пасхальный фестиваль
Дата проведения: 16 апреля–9 мая 2023 года
Масштабный музыкальный фестиваль, включающий в себя симфоническую, хоровую и звонильную программы. Открытие фестиваля пройдет в Москве 16 апреля в 19:00 в Московском концертном зале "Зарядье", а 17 апреля в 18:00 в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет торжественное открытие хоровой программы. Далее концерты фестиваля пройдут во многих регионах России, в том числе и на крупных площадках Москвы. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
Большой пасхальный концерт
Дата проведения: 22 апреля 2023 года, 20:00
Место проведения: Римско-католический кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13
Знаменитые произведения Вивальди, Баха, Моцарта и Генделя в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла", государственного академического Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова, заслуженных артистов и лауреатов международных конкурсов.
Гала-концерт "Пасхальный"
Дата проведения: 29 апреля 2023 года, 20:30
Место проведения: Римско-католический кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13
Мировые шедевры классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, литургического хора, ансамбля Международного вокального центра "Solveig" и других.
Праздничный пасхальный концерт "Гранд орган-гала"
Дата проведения: 16 апреля 2023 года, 19:00
Место проведения: Дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8
Услышать популярные произведения духовной музыки, исполненные на самом большом органе России, можно на "Гранд орган-гала". Величественная музыка будет сопровождаться пением хора, трехмерными проекциями, а главным участником концерта в этом году станет органист Риккардо Тиберия из Ватикана.
Расписание церковных служб
Праздничные церковные службы начнутся еще накануне Пасхи – 15 апреля (Великая суббота), продолжатся 16 апреля и будут проходить еще в течение последующей недели во всех храмах Москвы. Расписание богослужений на Пасху в некоторых крупных храмах:
Храм Христа Спасителя (м. "Кропоткинская", ул. Волхонка, 15)
15 апреля:
- ● 08:00 – Исповедь.
- ● 09:00 – Литургия.
- ● 12:00–17:00 – освящение куличей.
- ● 23:00 – Полунощница.
16 апреля:
- ● 00:00 – Пасхальная заутреня. Литургия.
- ● 09:00 – Литургия.
- ● 16:00 – Пасхальная вечерня.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей в Храме Христа Спасителя в Москве. 2022 год
Освящение пасхальных куличей в Храме Христа Спасителя в Москве. 2022 год
Даниловский монастырь (м. "Тульская", Даниловский Вал, 22, стр.1)
15 апреля:
- ● 8:00 – Литургия Великой субботы в Троицком Соборе, Исповедь в храме Рождества Иоанна Предтечи.
- ● 08:00 – освящение куличей на площади монастыря.
- ● 20:00 – чтение книги Деяний Святых Апостолов в Троицком соборе.
- ● 23:00 – Пасхальная полунощница в Троицком соборе.
16 апреля:
- ● 00:00 – Пасхальный Крестный ход, Пасхальная Утреня, Ранняя литургия в Троицком соборе.
- ● 08:00 – Исповедь в храме Рождества Иоанна Предтечи.
- ● 09:00 – Поздняя литургия в Троицком соборе.
- ● 16:00 – Великая Пасхальная вечерня в Троицком соборе.
Храм святого праведного воина Федора Ушакова (м. "Бульвар Адмирала Ушакова", ул. Южнобутовская, 6, стр.1)
15 апреля:
- ● 08:00 – воспоминание погребения Господа нашего Иисуса Христа и сошествия Его в ад.
- ● 09:00–18:00 – освящение куличей.
- ● 22:00 – чтение книги Деяний св. Апостолов.
- ● 23:30 – Пасхальная полунощница и Крестный ход.
16 апреля:
- ● 00:00 – Пасхальная Утреня.
- ● 01:00 – Пасхальные часы и ранняя Литургия, освящение Артоса.
- ● 09:00 – Пасхальные Часы, поздняя Литургия.
- ● 18:00 – Пасхальная Великая Вечерня, Утреня.
Храм Всех святых на Кулишках (м. "Китай-город", Славянская пл., д. 2)
15 апреля:
- ● 8:30 – Литургия святителя Василия Великого
- ● 11:00–20:00 – освящение куличей.
- ● 21:30 – Полунощница.
16 апреля:
- ● 00:00 – Пасхальная утреня, Литургия.
- ● 09:00 – Пасхальные часы, поздняя Литургия, Пасхальный крестный ход.
- ● 16:00 – Великая Вечерня.
Прежде чем посещать богослужения в храме своего района, необходимо уточнить информацию о расписании служб непосредственно в нем.