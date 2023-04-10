https://ria.ru/20230410/paskha-1864345722.html

Пасха в Москве в 2023 году: расписание мероприятий и богослужений

Пасха в Москве 2023: мероприятия на праздник

Пасха в Москве в 2023 году: расписание мероприятий и богослужений

Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2023 году, расписание богослужений в храмах, а также... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:41

2023-04-10T20:41

2023-04-10T20:41

москва

светлое христово воскресение

религия

пасха

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пасха – важный для христиан праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Когда отмечается Пасха в 2023 году, расписание богослужений в храмах, а также куда сходить в этот день в Москве – в материале РИА Новости.Пасха в Москве 2023В 2023 году Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля. Традиционно накануне и в этот день верующие посещают богослужения, пекут куличи и накрывают праздничные столы. В этот день по всей Москве проходит множество тематических мероприятий для всей семьи, некоторые из них начинаются еще до Пасхи и продолжаются после нее.Мероприятия на праздникМногие пасхальные мероприятия приобрели ежегодный статус. В частности, были анонсированы следующие фестивали и концерты:Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"Дата проведения: 15–23 апреля 2023 годаМесто проведения:Центральные площадки:Окружные площадки:Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет сразу на нескольких площадках во многих районах Москвы. Центральное место традиционно займет ярмарка, на которой можно будет приобрести пасхальную выпечку, тематический декор, деликатесы и изделия народных промыслов. На главных площадках гости праздника традиционно смогут принять участие разнообразных мастер-классах и посмотреть концертную программу. На Цветном бульваре ярким событием станет благотворительный проект "Четвероногий друг", посвященный заботе о животных.Пасхальный Гала-концерт "Капелла мальчиков, орган и скрипка"Дата проведения: 15 апреля 2023 года, 18:00Место проведения: Кафедральный собор Святых Петра и Павла, Старосадский пер., 7/10, стр. 10Прозвучат произведения Вивальди, Моцарта, Баха и Томазо Витали в исполнении Московской хоровой капеллы мальчиков школы № 1234 под аккомпанемент скрипки (Хироко Нинагава) и органа (Анастасия Сидельникова).Пасхальный концерт "Шедевры хоровой и органной музыки"Дата проведения: 16 апреля 2023 года, 19:00Место проведения: Кафедральный собор Святых Петра и Павла, Старосадский пер., 7/10, стр. 10Праздничный концерт, на котором прозвучат знаменитые произведения зарубежной и русской духовной музыки в сопровождении масштабной проекции. В концерте примут участие хор имени А.В. Свешникова и органист Алексей Шевченко.Благотворительный концерт "Пасхальная радость"Дата проведения: 19 апреля 2023 года, 18:00Место проведения: Храм Христа Спасителя (зал Церковных Соборов), ул. Волхонка, 15Масштабный благотворительный концерт с участием более 300 артистов, среди которых оперный певец Михаил Гаврилов, народная артистка России Лариса Долина, театр-студия "Непоседы" и хореографическая студия "Фламинго".Большой Пасхальный концерт "От меня это было"Дата проведения: 30 апреля 2023 года, 18:00Место проведения: Московский концертный зал "Зарядье", парк ЗарядьеОткроется концерт выступлением Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. Во втором отделении прозвучит труд преподобного старца Серафима Вырицкого "От Меня это было" в исполнении артиста театра и кино Андрея Мерзликина.XXII Московский Пасхальный фестивальДата проведения: 16 апреля–9 мая 2023 годаМасштабный музыкальный фестиваль, включающий в себя симфоническую, хоровую и звонильную программы. Открытие фестиваля пройдет в Москве 16 апреля в 19:00 в Московском концертном зале "Зарядье", а 17 апреля в 18:00 в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя пройдет торжественное открытие хоровой программы. Далее концерты фестиваля пройдут во многих регионах России, в том числе и на крупных площадках Москвы. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.Большой пасхальный концертДата проведения: 22 апреля 2023 года, 20:00Место проведения: Римско-католический кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13Знаменитые произведения Вивальди, Баха, Моцарта и Генделя в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла", государственного академического Московского областного хора им. А.Д. Кожевникова, заслуженных артистов и лауреатов международных конкурсов.Гала-концерт "Пасхальный"Дата проведения: 29 апреля 2023 года, 20:30Место проведения: Римско-католический кафедральный собор, ул. Малая Грузинская, д. 27/13Мировые шедевры классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, литургического хора, ансамбля Международного вокального центра "Solveig" и других.Праздничный пасхальный концерт "Гранд орган-гала"Дата проведения: 16 апреля 2023 года, 19:00Место проведения: Дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8Услышать популярные произведения духовной музыки, исполненные на самом большом органе России, можно на "Гранд орган-гала". Величественная музыка будет сопровождаться пением хора, трехмерными проекциями, а главным участником концерта в этом году станет органист Риккардо Тиберия из Ватикана.Расписание церковных службПраздничные церковные службы начнутся еще накануне Пасхи – 15 апреля (Великая суббота), продолжатся 16 апреля и будут проходить еще в течение последующей недели во всех храмах Москвы. Расписание богослужений на Пасху в некоторых крупных храмах:Храм Христа Спасителя (м. "Кропоткинская", ул. Волхонка, 15)15 апреля:16 апреля:Даниловский монастырь (м. "Тульская", Даниловский Вал, 22, стр.1)15 апреля:16 апреля:Храм святого праведного воина Федора Ушакова (м. "Бульвар Адмирала Ушакова", ул. Южнобутовская, 6, стр.1)15 апреля:16 апреля:Храм Всех святых на Кулишках (м. "Китай-город", Славянская пл., д. 2)15 апреля:16 апреля:Прежде чем посещать богослужения в храме своего района, необходимо уточнить информацию о расписании служб непосредственно в нем.

https://ria.ru/20230409/paskha-1864091355.html

https://ria.ru/20230409/paskha-1864061211.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, светлое христово воскресение, религия, пасха, православие, русская православная церковь, культура