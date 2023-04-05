"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы
Менеджер МакSим Яна Богушевская призвала фанатов певицы успокоиться
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке.
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"Очень жаль, что ситуация вышла в публичное пространство. Я понимаю, что к МакSим сейчас пристальное внимание, но прошу дать ей покой и не устраивать травлю ее и ее команды, не плодить домыслы и не выводить ситуацию на негатив", – написала Богушевская.
Она также заверила слушателей, что для исполнительницы сделают комфортный гастрольный график.
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"На данный момент вся команда находится рядом с ней, и мы составляем удобный для артиста график, который она может совмещать с восстановлением и отдыхом. Как только будет дальнейшее понимание, вы от нее обязательно все сами услышите", – заключила менеджер знаменитости.
Ранее поклонники МакSим потребовали отменить ее гастрольный тур. По их словам, певица плохо себя чувствовала на концерте в Твери первого апреля. Она с трудом держалась на сцене и попадала в ноты.
В 2021 году МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Спустя два месяца певица пришла в сознание и вскоре выписалась из больницы.