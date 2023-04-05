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"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы - РИА Новости, 05.04.2023
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Шоубиз
 
17:07 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/maksim-1863261263.html
"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы
"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы - РИА Новости, 05.04.2023
"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы
Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:07
2023-04-05T17:07
шоубиз
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке. Она также заверила слушателей, что для исполнительницы сделают комфортный гастрольный график. Ранее поклонники МакSим потребовали отменить ее гастрольный тур. По их словам, певица плохо себя чувствовала на концерте в Твери первого апреля. Она с трудом держалась на сцене и попадала в ноты. После этого директор знаменитости Павел Назаров сообщил, что ее выступления перенесут на новые даты. МакSим также вышла на связь с поклонниками и рассказала, что проходит курс лечебных процедур. Прошлой осенью певица перенесла свое выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия, а весной прервала концерт в связи с ухудшением здоровья. В 2021 году МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Спустя два месяца певица пришла в сознание и вскоре выписалась из больницы.
https://ria.ru/20230319/kontsert-1858933801.html
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макsим (марина абросимова), яна богушевская, знаменитости, музыка
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Яна Богушевская, Знаменитости, Музыка
"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы

Менеджер МакSим Яна Богушевская призвала фанатов певицы успокоиться

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке.
«
"Очень жаль, что ситуация вышла в публичное пространство. Я понимаю, что к МакSим сейчас пристальное внимание, но прошу дать ей покой и не устраивать травлю ее и ее команды, не плодить домыслы и не выводить ситуацию на негатив", – написала Богушевская.
Она также заверила слушателей, что для исполнительницы сделают комфортный гастрольный график.
«

"На данный момент вся команда находится рядом с ней, и мы составляем удобный для артиста график, который она может совмещать с восстановлением и отдыхом. Как только будет дальнейшее понимание, вы от нее обязательно все сами услышите", – заключила менеджер знаменитости.

Ранее поклонники МакSим потребовали отменить ее гастрольный тур. По их словам, певица плохо себя чувствовала на концерте в Твери первого апреля. Она с трудом держалась на сцене и попадала в ноты.
После этого директор знаменитости Павел Назаров сообщил, что ее выступления перенесут на новые даты. МакSим также вышла на связь с поклонниками и рассказала, что проходит курс лечебных процедур.
Прошлой осенью певица перенесла свое выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия, а весной прервала концерт в связи с ухудшением здоровья.
В 2021 году МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Спустя два месяца певица пришла в сознание и вскоре выписалась из больницы.
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Яна БогушевскаяЗнаменитостиМузыка
 
 
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