https://ria.ru/20230405/maksim-1863261263.html

"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы

"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы - РИА Новости, 05.04.2023

"Прошу дать ей покой": менеджер МакSим обратилась к фанатам певицы

Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:07

2023-04-05T17:07

2023-04-05T17:07

шоубиз

макsим (марина абросимова)

яна богушевская

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Менеджер МакSим (Марина Абросимова) Яна Богушевская в своей соцсети обратилась к поклонникам певицы. Она попросила их "дать покой" артистке. Она также заверила слушателей, что для исполнительницы сделают комфортный гастрольный график. Ранее поклонники МакSим потребовали отменить ее гастрольный тур. По их словам, певица плохо себя чувствовала на концерте в Твери первого апреля. Она с трудом держалась на сцене и попадала в ноты. После этого директор знаменитости Павел Назаров сообщил, что ее выступления перенесут на новые даты. МакSим также вышла на связь с поклонниками и рассказала, что проходит курс лечебных процедур. Прошлой осенью певица перенесла свое выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия, а весной прервала концерт в связи с ухудшением здоровья. В 2021 году МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Спустя два месяца певица пришла в сознание и вскоре выписалась из больницы.

https://ria.ru/20230319/kontsert-1858933801.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), яна богушевская, знаменитости, музыка