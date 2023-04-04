https://ria.ru/20230404/maksim-1862849291.html

Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты

Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты - РИА Новости, 04.04.2023

Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров сообщил в своей соцсети, что ее запланированные концерты перенесут на другие даты. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:03

2023-04-04T12:03

2023-04-04T14:43

шоубиз

макsим (марина абросимова)

знаменитости

звезды

тверь

нижний новгород

сочи

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров сообщил в своей соцсети, что ее запланированные концерты перенесут на другие даты. Он также добавил, что исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье. Ранее зрители обеспокоились самочувствием МакSим. Многие отметили, что она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты на концерте в Твери, который состоялся первого апреля.Поклонники знаменитости призвали отменить ее тур, чтобы она смогла восстановить здоровье. Однако певица не отреагировала на произошедшее. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она почувствовала себя плохо на выступлении в Сочи и приостановила мероприятие. Два года назад МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии, где ее ввели в искусственную кому. Также артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и через несколько недель выписалась из лечебницы.

https://ria.ru/20230319/kontsert-1858933801.html

тверь

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, тверь, нижний новгород, сочи, шоу-бизнес