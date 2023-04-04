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Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты - РИА Новости, 04.04.2023
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Шоубиз
 
12:03 04.04.2023 (обновлено: 14:43 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/maksim-1862849291.html
Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты
Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты - РИА Новости, 04.04.2023
Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты
Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров сообщил в своей соцсети, что ее запланированные концерты перенесут на другие даты. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:03
2023-04-04T14:43
шоубиз
макsим (марина абросимова)
знаменитости
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нижний новгород
сочи
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров сообщил в своей соцсети, что ее запланированные концерты перенесут на другие даты. Он также добавил, что исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье. Ранее зрители обеспокоились самочувствием МакSим. Многие отметили, что она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты на концерте в Твери, который состоялся первого апреля.Поклонники знаменитости призвали отменить ее тур, чтобы она смогла восстановить здоровье. Однако певица не отреагировала на произошедшее. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она почувствовала себя плохо на выступлении в Сочи и приостановила мероприятие. Два года назад МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии, где ее ввели в искусственную кому. Также артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и через несколько недель выписалась из лечебницы.
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макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, тверь, нижний новгород, сочи, шоу-бизнес
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Знаменитости, звезды, Тверь, Нижний Новгород, Сочи, Шоу-бизнес
Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты

Директор певицы МакSим Павел Назаров объявил, что ее гастроли перенесут на новые даты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Павел Назаров сообщил в своей соцсети, что ее запланированные концерты перенесут на другие даты.
«

"Все компании, ответственные за ближайшие концерты, в данный момент осуществляют работу над переносом концертов. Менеджмент артиста, музыканты и техническая команда всегда за максимальное уважение всех решений артиста. Новые даты концертного тура будут объявлены дополнительно", – рассказал Назаров.

Он также добавил, что исполнительница чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье.
Ранее зрители обеспокоились самочувствием МакSим. Многие отметили, что она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты на концерте в Твери, который состоялся первого апреля.
Поклонники знаменитости призвали отменить ее тур, чтобы она смогла восстановить здоровье. Однако певица не отреагировала на произошедшее.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она почувствовала себя плохо на выступлении в Сочи и приостановила мероприятие.
Два года назад МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии, где ее ввели в искусственную кому. Также артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и через несколько недель выписалась из лечебницы.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)ЗнаменитостизвездыТверьНижний НовгородСочиШоу-бизнес
 
 
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