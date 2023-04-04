https://ria.ru/20230404/meladze-1862874014.html

Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами

Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами - РИА Новости, 04.04.2023

Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами

Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать спецоперацию с украинскими журналистами в Куршавеле, где он отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой. Ролик с... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:06

2023-04-04T15:06

2023-04-04T15:06

шоубиз

валерий меладзе

знаменитости

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать спецоперацию с украинскими журналистами в Куршавеле, где он отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой. Ролик с исполнителем появился в Telegram-канале журналиста Армена Гаспаряна. На видео представитель украинских СМИ просит Меладзе сделать с ним совместное фото. Артист соглашается, но затем репортер внезапно начинает интересоваться отношением музыканта к спецоперации. Меладзе требует отключить камеры и заявляет, что хочет "просто нормально поговорить" с журналистом без свидетелей. Однако представители СМИ все равно продолжают снимать его. В ситуацию вмешивается Альбина Джанабаева, которая уводит супруга от назойливых папарацци. В прошлом году Валерий Меладзе публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае музыкант продолжил лозунг украинских националистов, на что сразу отреагировала общественность и власти. Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти и мечтает "о примирении братских народов". Вскоре концерты певца начали отменять по всей России. Также у него начались проблемы с бизнесом – в январе счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов.Из-за многочисленных скандалов музыканту пришлось планировать выступления исключительно за границей. Например, в мае Валерий Меладзе должен выступить в Бишкеке, а в ноябре отправиться в тур по Германии.

https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, знаменитости