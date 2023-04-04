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Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами - РИА Новости, 04.04.2023
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Шоубиз
 
15:06 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/meladze-1862874014.html
Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами
Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами - РИА Новости, 04.04.2023
Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами
Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать спецоперацию с украинскими журналистами в Куршавеле, где он отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой. Ролик с... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:06
2023-04-04T15:06
шоубиз
валерий меладзе
знаменитости
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать спецоперацию с украинскими журналистами в Куршавеле, где он отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой. Ролик с исполнителем появился в Telegram-канале журналиста Армена Гаспаряна. На видео представитель украинских СМИ просит Меладзе сделать с ним совместное фото. Артист соглашается, но затем репортер внезапно начинает интересоваться отношением музыканта к спецоперации. Меладзе требует отключить камеры и заявляет, что хочет "просто нормально поговорить" с журналистом без свидетелей. Однако представители СМИ все равно продолжают снимать его. В ситуацию вмешивается Альбина Джанабаева, которая уводит супруга от назойливых папарацци. В прошлом году Валерий Меладзе публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае музыкант продолжил лозунг украинских националистов, на что сразу отреагировала общественность и власти. Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти и мечтает "о примирении братских народов". Вскоре концерты певца начали отменять по всей России. Также у него начались проблемы с бизнесом – в январе счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов.Из-за многочисленных скандалов музыканту пришлось планировать выступления исключительно за границей. Например, в мае Валерий Меладзе должен выступить в Бишкеке, а в ноябре отправиться в тур по Германии.
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валерий меладзе, знаменитости
Шоубиз, Валерий Меладзе, Знаменитости
Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами

Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать СВО с украинскими журналистами в Куршавеле

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе отказался обсуждать спецоперацию с украинскими журналистами в Куршавеле, где он отдыхал с супругой Альбиной Джанабаевой. Ролик с исполнителем появился в Telegram-канале журналиста Армена Гаспаряна.
© Украинская правда/YoutubeУкраинский журналист и Валерий Меладзе
Украинский журналист и Валерий Меладзе
© Украинская правда/Youtube
Украинский журналист и Валерий Меладзе
На видео представитель украинских СМИ просит Меладзе сделать с ним совместное фото. Артист соглашается, но затем репортер внезапно начинает интересоваться отношением музыканта к спецоперации.
Меладзе требует отключить камеры и заявляет, что хочет "просто нормально поговорить" с журналистом без свидетелей. Однако представители СМИ все равно продолжают снимать его. В ситуацию вмешивается Альбина Джанабаева, которая уводит супруга от назойливых папарацци.
В прошлом году Валерий Меладзе публично осудил спецоперацию, но продолжил выступать в России.
В январе на новогоднем корпоративе в Дубае музыкант продолжил лозунг украинских националистов, на что сразу отреагировала общественность и власти.
Так, в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ артист заявил, что не испытывает ненависти и мечтает "о примирении братских народов".
Вскоре концерты певца начали отменять по всей России. Также у него начались проблемы с бизнесом – в январе счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов.
Из-за многочисленных скандалов музыканту пришлось планировать выступления исключительно за границей. Например, в мае Валерий Меладзе должен выступить в Бишкеке, а в ноябре отправиться в тур по Германии.
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