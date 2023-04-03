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Крупные землетрясение в России в 2020-2023 годах

Крупные землетрясение в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 03.04.2023

Крупные землетрясение в России в 2020-2023 годах

на Камчатке произошло землетрясение интенсивностью 6,9 балла. Были зафиксированы еще пять землетрясений магнитудой до 4,6. При этом интенсивность толчка в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:56

2023-04-03T10:56

2023-04-03T10:56

справки

россия

землетрясение

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20233 апреля на Камчатке произошло землетрясение интенсивностью 6,9 балла. Были зафиксированы еще пять землетрясений магнитудой до 4,6. При этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 48 километров, глубина – 99,5. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу. В результате землетрясения никто не пострадал. 20228 июня МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале. Подземные толчки зафиксировали в 20.24 (15.24 мск). По данным ведомства, эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до пяти баллов. По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что толчки ощутили и жители разных районов Читы. 202124 августа у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 222 километрах к северо-востоку от города Северо-Курильск Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 38,7 километра. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 16 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Информация о разрушениях не поступало. 202010 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в заливе Провал на Байкале в Кабанском районе Республики Бурятия. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – пять баллов. 1 декабря в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 6,4 в 83 километрах северо-западнее города Томари в акватории Татарского пролива. Очаг залегал на глубине 590 километров. Землетрясение магнитудой 6,4 также ощущалось в Приморском крае. 15 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его очаг залегал на глубине в 350 километров. Эпицентр землетрясения находился в 14-15 километрах от села Эссо (административный центр Быстрикинского района Камчатки). В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой в два-три балла. 25 марта в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 230 километрах от курильского острова Онекотан произошло землетрясение магнитудой 7,6. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до пяти баллов. В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших не было. Местных жителей заранее эвакуировали на возвышенные места. После землетрясения фиксировались свыше 80 афтершоков магнитудой от четырех до пяти.13 февраля у южных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр располагался в 103 километрах от райцентра Курильска на Итурупе. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров. Подземные толчки силой до пяти баллов ощутили жители островов Кунашир, Шикотан и Итуруп. Угроза цунами не объявлялась. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, землетрясение