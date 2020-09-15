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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник на Камчатке, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН). РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:07
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туризм
новости - туризм
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).Сейсмическое событие произошло в 15:41 (06:41мск)."Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине в 350 километров. Эпицентр землетрясения находился в 14-15 километрах от села Эссо (административный центр Быстрикинского района Камчатки). В <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> землетрясение ощущалось силой в 2-3 бала", - рассказал представитель РАН.
https://ria.ru/20200824/spasateli-1576227392.html
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туризм, новости - туризм, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7

09:07 15.09.2020 (обновлено: 09:36 15.09.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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Камчатский край. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник на Камчатке, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Сейсмическое событие произошло в 15:41 (06:41мск).
"Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине в 350 километров. Эпицентр землетрясения находился в 14-15 километрах от села Эссо (административный центр Быстрикинского района Камчатки). В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой в 2-3 бала", - рассказал представитель РАН.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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ТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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