https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243544.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник на Камчатке, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН). РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:07

2020-09-15T09:07

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,7 произошло во вторник на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).Сейсмическое событие произошло в 15:41 (06:41мск)."Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине в 350 километров. Эпицентр землетрясения находился в 14-15 километрах от села Эссо (административный центр Быстрикинского района Камчатки). В <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> землетрясение ощущалось силой в 2-3 бала", - рассказал представитель РАН.

https://ria.ru/20200824/spasateli-1576227392.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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