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На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4
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РИА Новости

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4

14:40 13.02.2020 (обновлено: 14:41 13.02.2020)
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг в 21.33 (13.33 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 45,9 градуса северной широты и 149,2 градуса восточной долготы – в 103 километрах райцентра Курильска на Итурупе. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров", - рассказала начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили жители островов Кунашир, Шикотан и Итуруп. Угроза цунами не объявлялась.
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