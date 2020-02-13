На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4

"Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг в 21.33 (13.33 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 45,9 градуса северной широты и 149,2 градуса восточной долготы – в 103 километрах райцентра Курильска на Итурупе. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров", - рассказала начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.