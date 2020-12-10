https://ria.ru/20201210/baykal-1588542887.html
Землетрясение в Бурятии стало самым сильным на Байкале с 1999 года
Землетрясение в Бурятии стало самым сильным на Байкале с 1999 года
Землетрясение 10 декабря с эпицентром в районе залива Провал на Байкале стало самым сильным с 1999 года, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:48
2020-12-10T09:48
2020-12-10T09:48
землетрясение на байкале
республика бурятия
иркутская область
иркутск
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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Землетрясение 10 декабря с эпицентром в районе залива Провал на Байкале стало самым сильным с 1999 года, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в заливе Провал на Байкале в Кабанском районе Республики Бурятия. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – 5 баллов."С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала - самое сильное. Это вполне ожидаемо. События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10-12 лет. Пусть лучше пройдет несколько таких сейсмособытий, чем одно такое, как в 1862 году, когда образовался залив Провал", - пояснила Елена Кобелева.По ее словам, землетрясение утром 10 декабря в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру. В Бурятии также был зафиксирован один крупный афтершок, который в Иркутской области практически не ощущался.Землетрясение 1862 года в средней части Байкала получило название Цаганского по одноименной степи на восточном берегу озера. Его интенсивность составляла в эпицентре 10 баллов. Площадь 230 квадратных километров ушла под воду, на ее месте образовался залив Провал. Под воду ушли несколько бурятских улусов, три человека погибли.
https://ria.ru/20201210/aftershok-1588533323.html
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землетрясение на байкале, республика бурятия, иркутская область, иркутск
ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости.
Землетрясение 10 декабря с эпицентром в районе залива Провал на Байкале
стало самым сильным с 1999 года, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
Утром 10 декабря в Бурятии
и Иркутской области
произошло землетрясение. Эпицентр находился в заливе Провал на Байкале в Кабанском районе Республики Бурятия. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске
– 5 баллов.
"С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала - самое сильное. Это вполне ожидаемо. События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10-12 лет. Пусть лучше пройдет несколько таких сейсмособытий, чем одно такое, как в 1862 году, когда образовался залив Провал", - пояснила Елена Кобелева.
По ее словам, землетрясение утром 10 декабря в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, поскольку территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру. В Бурятии также был зафиксирован один крупный афтершок, который в Иркутской области практически не ощущался.
Землетрясение 1862 года в средней части Байкала получило название Цаганского по одноименной степи на восточном берегу озера. Его интенсивность составляла в эпицентре 10 баллов. Площадь 230 квадратных километров ушла под воду, на ее месте образовался залив Провал. Под воду ушли несколько бурятских улусов, три человека погибли.