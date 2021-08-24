https://ria.ru/20210824/zemletryasenie-1746969657.html

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 24.08.2021

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:05

2021-08-24T09:05

2021-08-24T09:08

происшествия

курильские острова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.37 по времени UTC (8.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 222 километрах к северо-востоку от города Северо-Курильск Сахалиснкой области. Очаг залегал на глубине 38,7 километра.Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

курильские острова

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2021

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происшествия, курильские острова