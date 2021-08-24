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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 24.08.2021
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:05
2021-08-24T09:05
2021-08-24T09:08
происшествия
курильские острова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 5.37 по времени UTC (8.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 222 километрах к северо-востоку от города Северо-Курильск Сахалиснкой области. Очаг залегал на глубине 38,7 километра.Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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происшествия, курильские острова
09:05 24.08.2021 (обновлено: 09:08 24.08.2021)
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Геологическая служба USGS: в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1