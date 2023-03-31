https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html

Саудиты сделали свой выбор

Саудиты сделали свой выбор - РИА Новости, 31.03.2023

Саудиты сделали свой выбор

В среду, 29 марта, кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум, подразумевающий, что богатейшее ближневосточное государство становится партнером в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:12

аналитика

эр-рияд (город)

си цзиньпин

шос

опек

северный поток — 2

saudi aramco

китай

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В среду, 29 марта, кабинет министров Саудовской Аравии утвердил меморандум, подразумевающий, что богатейшее ближневосточное государство становится партнером в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Оговоримся, что сам по себе меморандум является необязательным к исполнению документом, но события последнего года позволяют делать уверенные ставки на то, что процесс интеграции будет идти активно и в будущем можно ожидать перехода крупнейшего нефтедобывающего игрока региона в статус уже полноправного участника ШОС.Весь прошлый год мы воочию наблюдали выпадение саудитов с орбиты западного влияния. Эр-Рияд, связанный с США кабальным военно-экономическим соглашением от 1951 года и тяготящийся статусом "резервного бензобака Америки", отверг все настойчивые пожелания Вашингтона и ни разу не использовал свой вес внутри ОПЕК+ для продвижения американской повестки.Мало кто осознает масштабность произошедшего.Последние 70 лет саудовское королевство, находящееся в силу исторических, религиозных и прочих особенностей региона в условиях постоянных внешних угроз, критически зависело от Америки. Упомянутый выше договор подразумевал два явных смысла и один скрытый. К первым относилось обязательство США обеспечивать суверенитет и неприкосновенность Саудовской Аравии, а также разрешение покупать американское оружие. Негласно саудиты взамен должны были по первому требованию использовать свои возможности как по обеспечению Штатов сырьем, так и по влиянию на мировые рынки. Кто забыл: к крушению Советского Союза, помимо прочих факторов, привел затяжной нефтяной кризис, спровоцированный в том числе ближневосточными странами, который уронил это направление советского экспорта, что привело к стагнации экономики.Выбор Эр-Рияда в пользу ШОС свидетельствует, что мировые игроки пристально следят за событиями последних лет и делают собственные, отличные от методичек Вашингтона выводы. Усилия России и Китая на Ближнем Востоке только в прошлом году буквально сотворили чудо. Практически разорванная гражданской войной и террористами Сирия не только сохранилась как государство — отношения с ней уже готова восстановить Турция, а президент Асад еще год назад совершил первый за 11 лет официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.Одновременно с описанными событиями за кулисами широкого внимания шло активное сотрудничество с Москвой и Пекином, причем в обе стороны курсировали не только дипломаты, но и — гораздо активнее — представители министерств энергетики. Время от времени в западной прессе проскальзывали алармистские публикации о том, что государства Ближнего Востока все сильнее дрейфуют в сторону российско-китайского финансового берега, однако их тут же клеймили паникерами и уверяли общественность, что никто в здравом уме не выйдет из долларовой системы международной торговли.Между тем, пока западный обыватель пребывал в уверенности, что Запад неудержимо привлекателен, а украинцы наперегонки рисовали карикатуры про "таежный союз", происходили тектонические сдвиги.Все знают, что свой первый визит после переизбрания на третий срок Си Цзиньпин совершил в Москву, где провел чрезвычайно плотные и доброжелательные переговоры с Владимиром Путиным. Но мало кто помнит, что предыдущий визит (последний до переизбрания) глава КНР нанес в Эр-Рияд, где был тепло встречен правящей династией. Буквально за пару недель до этого Saudi Aramco заключила соглашение с китайской частной компанией ZPC на поставку дополнительных 7,8 миллиона баррелей нефти стоимостью 735 миллионов долларов. Буквально через несколько дней та же Saudi Aramco опубликовала детали контракта с государственной китайской компанией Norinco. По его условиям саудиты инвестируют десять миллиардов долларов в строительство нефтеперерабатывающего комплекса в провинции Ляонин. Для сравнения: по оценке немецкого правительства, все вместе взятые западные инвесторы вложили в строительство "Северного потока — 2" около восьми миллиардов.Визит Си Цзиньпина лишь зафиксировал окончательный факт: торговля саудовскими углеводородами отвязывается от доллара и пришвартовывается к юаню. Все упомянутые выше и заключенные ранее контракты между двумя странами будут отныне исполняться в китайской национальной валюте. По сути, мы наблюдаем рождение петроюаня — полной альтернативы петродоллару, но с той лишь разницей, что китайская корзина растет, а американская сжимается.Обязательно нужно сделать оговорку, чтобы заранее выбить из рук русофобов лживые козыри.Саудовское правительство в обосновании принятия меморандума о присоединении к ШОС основной причиной указывает стремительно растущую двустороннюю торговлю с Китаем. О России не сказано ни слова, но нужно помнить, что весь прошлый год Эр-Рияд в рамках ОПЕК+ ни разу не выступил против Москвы, более того, саудиты неоднократно подчеркивали губительность отказа ЕС от импорта российской нефти. Хотя бы по той причине, что сами они наращивать поставки в Европу не будут.Основателями ШОС на паритетных началах являются Россия и Китай, к которым присоединились Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, а позднее Индия и Пакистан. На начало 2022 года население только стран — участниц союза превышало 3,5 миллиарда человек, то есть более половины всего человечества. При этом с ШОС на правах наблюдателей сотрудничают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а официальными партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Но и это еще не все.В сентябре прошлого года на саммите в Самарканде были подписаны меморандумы о партнерстве с Египтом и Катаром. Там же были запущены процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам, то есть ШОС в качестве привлекательного "зонтика" рассматривают исламские страны и не только.Еще раз напомним, что работа Шанхайской организации сотрудничества строится на расширении оплаты товаров и услуг в национальных валютах, что означает все больший уход — а значит, падение востребованности доллара.Процесс этот уже идет, просто незаметно.Например, буквально на днях Пекин заключил контракт с французской Total Energies на поставки СПГ, закупленного в ОАЭ, исполняться он будет в юанях. Помимо этого, уже заключено соглашение между Китаем и Бразилией, товарооборот которой превышает 150 миллиардов долларов, о переходе в расчетах на национальные валюты и отказе от доллара как от манипулятивной единицы.И вновь неслучайное упоминание.Бразилию, Китай и Россию связывает ключевой факт. Все эти страны наряду с Индией и ЮАР являются участниками БРИКС. Эта организация также имеет все шансы собрать под свои знамена большую часть населения Земли. В январском интервью посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетук упомянул, что получением статуса полноправного участника настойчиво интересуются Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, ОАЭ и неоднократно выше упомянутая Саудовская Аравия.Часто можно услышать, что история вершится на наших глазах. Осмелимся утверждать: во многом она уже свершилась. Старый, моноцентрический, миропорядок, основанный на тотальной зависимости всей планеты от доллара, подкрепленного сотнями военных баз, рухнул, хоть и делает вид, что еще жив. Наступила новая, многополярная, эра, где всем игрокам предлагаются равные условия безопасности и торговли. Сделали это Россия и Китай.

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https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

эр-рияд (город)

китай

россия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, эр-рияд (город), си цзиньпин, шос, опек, северный поток — 2, saudi aramco, китай, россия, в мире, экономика, саудовская аравия