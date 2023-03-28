https://ria.ru/20230328/mikrozelen-1861214345.html

Как вырастить микрозелень дома: выбор семян, посадка, уход

Микрозелень: выращивание в домашних условиях, виды, способы, польза и вред

Как вырастить микрозелень дома: выбор семян, посадка, уход

Микрозелень – это всходы различных культур с высокой концентрацией витаминов и минералов. Они отличается от обычной зелени более интенсивным вкусом, ароматом и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:11

2023-03-28T13:11

2023-03-28T13:11

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Микрозелень – это всходы различных культур с высокой концентрацией витаминов и минералов. Они отличается от обычной зелени более интенсивным вкусом, ароматом и яркой окраской. Какие виды можно выращивать самому, выбор семян и условия проращивания в домашних условиях, польза и вред ее потребления – в материале РИА Новости.МикрозеленьМикрозелень – молодые побеги растений, которые выращивают из семян и срезают в фазе роста двух-трех настоящих листочков в течение одной-двух недель после посева. Они отличаются ярким цветом и ароматом, содержат множество полезных веществ и хорошо усваиваются организмом.Виды"Практически любые культуры можно выращивать в качестве микрозелени. Амарант, горчица, горох, редис, руккола, свекла, чечевица, пшеница, базилик, подсолнечник, кольраби, бораго, шпинат и другие богаты витаминами и минералами, являются источниками антиоксидантов, помогают укрепить иммунную систему и повысить уровень энергии. Важно выбирать культуры, которые можно выращивать быстро и без почвы, так как они будут использоваться на ранней стадии роста", – говорит Ольга Деккер, нутрициолог и диетолог."Ни в коем случае нельзя выращивать пасленовые, картошку, помидоры и баклажаны на микрозелень — листочки будут содержать вредные вещества. Тыквенные горчат, а к ним относятся дыни и огурцы", – предупреждает Александр Хабургаев, ведущий программы "Планета цветов" на телеканале "Живая Планета".Выращивание"Тому, кто увлечен ЗОЖ и серьезно относится к продуктам, полезно знать, что для выращивания микрозелени подойдут абсолютно любые контейнеры и подоконники. Единственное — придется приобрести фитолампу. Я бы также посоветовал купить подкормку и химические средства для защиты растений, – говорит Александр Хабургаев. — Почву можно купить любую, я обычно добавляю в нее вермикулит, а некоторые — наполнитель для кошачьих туалетов, он хорошо абсорбирует влагу. Лайфхаки у каждого свои. Свет — ингибитор роста, поэтому, может, он и не нужен в данном случае, так как в отсутствии света растение тянется к источнику — в таких побегах не будет хлорофилла, а значит, не будет и горечи".Выбор семянДля выращивания микрозелени в домашних условиях можно использовать как специальные семена, так и обычные, которые используются при посадке на даче или в кулинарии. Однако при выборе семян необходимо обратить внимание на их качество, чтобы получить полезную и вкусную зелень.ПосадкаДля посадки семян микрозелени нужно выбрать подходящую емкость, которая должна быть неглубокой, но широкой, чтобы семена могли хорошо прорасти. Для удобства Ольга Деккер рекомендует использовать специальный поддон с перфорированным дном или контейнер. Необходимо насыпать в него субстрат (грунтовую смесь или кокосовые волокна) и равномерно разместить семена. После этого немного прикрыть слоем субстрата и увлажнить. В зависимости от культуры, микрозелень будет готова к употреблению через 7-14 дней.УходДля успешного выращивания микрозелени, по мнению Ольги Деккер, необходимы свет, тепло и влажность. После посадки следует разместить емкость в месте, где будет достаточно света. Также важно периодически поливать, чтобы субстрат был всегда влажным. Первые дни после посадки можно накрыть емкость пленкой или стеклом, чтобы создать эффект парника. Через несколько дней, когда семена прорастут, покрытие стоит убрать. Некоторые виды микрозелени нуждаются в дополнительном подкармливании.Александр Хабургаев не советует выращивать микрозелень на балконе. Следует проращивать молодые ростки культур в квартире, на окне, где ровная постоянная температура.Сбор урожаяКогда микрозелень достигнет нужной высоты (обычно на это уходит от 7 до 14 дней), ее можно собирать, аккуратно вырезая ростки ножницами у основания, оставляя корневую систему в субстрате. Микрозелень лучше всего употреблять сразу после сбора, чтобы сохранить максимальное количество питательных веществ и ароматов.Способы выращиванияСуществует несколько способов выращивания микрозелени, в том числе:Ольга Деккер подчеркивает, что при любом способе выращивания необходимо следить за влажностью и светом, чтобы обеспечить микрозелени оптимальные условия для роста.Проращиватели для микрозелени"Проращиватели для микрозелени — это специальные емкости, которые помогают вырастить ростки из семян быстро и эффективно. Они могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. В таких емкостях удобно выращивать различные культуры на кухне, в домашних условиях", — поясняет Ольга Деккер.Существует несколько видов проращивателей для микрозелени, которые обеспечивают растениям постоянную влажность и питание:В зависимости от вида проращивателя, микрозелень в емкостях может вырастать в период от 3 до 14 дней.Проблемы при выращиванииПри самостоятельном выращивании микрозелени в домашних условиях можно столкнуться с рядом проблем:"Чтобы избежать этих проблем, необходимо следить за влажностью почвы, уровнем освещения и питательным режимом. Необходимо убедиться, что микрозелень получает достаточно света и влаги, и не пересушивается, но и не переувлажняется. Если вы используете проращиватели, следуйте инструкциям производителя, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста растений", – советует нутрициолог.Полезные свойстваПо словам Ольги Деккер, микрозелень обладает рядом полезных свойств благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и фитонутриентов. Она является источником витаминов А, С, К и Е, а также минералов, таких как железо, кальций, магний и калий, которые помогают поддерживать здоровый иммунитет. Молодая зелень содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и уменьшить воспаление в организме. Ростки богаты клетчаткой, что помогает улучшить пищеварение и уменьшить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. А еще молодые побеги являются низкокалорийным и богатым на питательные вещества продуктом, что делает их идеальными для людей, следящих за своим весом и здоровьем.Однако микрозелень может быть опасна для организма человека, если использовать для ее выращивания загрязненную воду или почву, а также семена низкого качества. Кроме того, с осторожностью стоит употреблять в пищу микрозелень тем, у кого есть аллергия на какие-либо культуры.Как выбратьПри выборе готовой микрозелени важно убедиться, что продукт качественный, имеет яркий цвет и свежий аромат, без признаков плесени и загнивания. Подбор культур для выращивания включает оценку таких факторов как:Как употреблятьМикрозелень можно употреблять в пищу различными способами: в салатах, коктейлях, супах, гарнирах, бутербродах. Она прекрасно сочетается с овощами и фруктами, мясом, рыбой и морепродуктами, усиливает их вкус и аромат, а также используется для украшения блюд, чтобы придать им элегантный вид и яркий цвет.Ольга Деккер дополняет, что микрозелень является дополнением к основному рациону, и не следует злоупотреблять ею. Рекомендуется применять продукт в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов.Как хранитьМолодые проростки желательно употреблять в пищу сразу после срезания. Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства микрозелени как можно дольше, Ольга Деккер советует:Применение в кулинарииМикрозелень широко используется в кулинарии и позволяет придать блюдам не только яркий вкус и аромат, но и оригинальный внешний вид. В зависимости от вкусовых предпочтений и фантазии, яркие ростки можно использовать в различных блюдах и напитках.Молодые проростки применяют в качестве основного ингредиента в салатах из микрозелени или вегетарианских блюдах, в супах и бульонах, а также в качестве гарнира к блюдам из рыбы, мяса, морепродуктов. Отлично сочетается микрозелень с овощами и другой зеленью, используется для украшения различных блюд, бутербродов и сэндвичей. Молодые ростки также придают яркость и аромат коктейлям и смузи, например, мартини, джин-тоник, мохито и т.д.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения, растениеводство, еда, продукты, кулинария, витамины