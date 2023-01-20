Свекла: чем полезен овощ, как используется в похудении, противопоказания

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Свекла - распространенный повсеместно корнеплод, который широко применяется в кулинарии. В чем его польза и вред для организма человека, особенности действия на женщин и мужчин, в каком виде лучше употреблять овощ: в вареном или сыром, его калорийность и состав, когда его не следует употреблять, советы врачей, - в материале РИА Новости.

Свекла

Еще за 2000 лет до нашей эры свекла была известна людям как съедобное растение, а культивировать ее начали примерно за 1000 лет до н.э. Европейцы долгое время использовали в пищу только ботву свеклы, в то время как в Азии поняли, что подземная часть намного вкуснее, вскоре растение повсеместно стало рассматриваться как корнеплод. Древнегреческий ученый Теофраст в своих трудах о растениях писал о том, что корень у свеклы сладкий, мясистый и вкусный, поэтому многие его использовали в пищу даже сырым. На Руси первые упоминания датируются X веком, а в XIV-м овощ уже настолько популярен, что возделывался даже в северных районах страны.

"Свекла, в народе прозванная “бураком”, считается одним из наиболее популярных корнеплодов наряду с морковью. Овощ всегда ценился за свои пищевые и целебные свойства, о которых свидетельствовали основоположники медицины Гиппократ и Авиценна", - рассказывает Дарья Уткина, эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерский продуктов "Ешь Деревенское".

Состав и калорийность

Свекла – низкокалорийный продукт. 100 г овоща в сыром виде содержит 43 ккал. БЖУ на 100 г:

— белки 2 г;

белки 2 г; — жиры 0,1 г;

жиры 0,1 г; — углеводы 9 г.

По словам Кристины Плотниковой, диетолога и нутрициолога, в состав свёклы входит:

— значительное количество железа;

значительное количество железа; — йод в большой дозировке;

йод в большой дозировке; — ретинол;

ретинол; — фолиевая кислота;

фолиевая кислота; — калий;

калий; — натрий;

натрий; — магний;

магний; — аскорбиновая кислота и др.

В общем свекла содержит 22 полезные составляющие. Именно это объясняет её благотворное влияние на организм.

- Корнеплод чрезвычайно богат полезными нутриентами и заслуживает особого места в здоровом рационе. Так, по содержанию йода конкуренцию свекле может составить только абсолютный рекордсмен — морская капуста, а количества железа в ней немногим меньше, чем в чесноке, - говорит Дарья Уткина.

Польза для организма

© Pixabay / Azeret76 Свекла © Pixabay / Azeret76 Свекла

Польза свеклы заключается в следующем, говорит Кристина Плотникова:

— выводит из организма соли тяжелых металлов;

выводит из организма соли тяжелых металлов; — запускает регенеративные процессы в печени;

запускает регенеративные процессы в печени; — стабилизирует обменные процессы;

стабилизирует обменные процессы; — укрепляет капилляры;

укрепляет капилляры; — "пробивает" застои в сосудах;

"пробивает" застои в сосудах; — восполняет дефицит йода и железа;

восполняет дефицит йода и железа; — нормализует стул;

нормализует стул; — способствует повышению работоспособности;

способствует повышению работоспособности; — оберегает щитовидку от внешних факторов;

оберегает щитовидку от внешних факторов; — защищает организм от злокачественных новообразований.

"Данный продукт обладает огромным количеством микронутриентов, наделяющих его рядом полезных свойств. Оптимальное соотношение соединений калия и кальция в свекле способствует нормализации функции сердечной мускулатуры, а также выравниванию кислотно-щелочного баланса. Наличие фолиевой кислоты стимулирует формирование ДНК и синтез новых клеток. За счет высокого содержания солей кобальта и витамина В12, особенно в свекольном соке, продукт способствует выработке эритроцитов, гемоглобина, и стимуляции гемопоэза. Именно поэтому свекла рекомендуется при анемиях и лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - рассказывает Владимир Долич, научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения".

- Важно отметить достаточно высокое содержание йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы. Богата свекла и растительными пищевыми волокнами, которые могут обеспечивать снижение уровня холестерина, выведение из организма свободных радикалов, токсинов. За счет данных свойств регулярное употребление свеклы значительно снижает риск развития ряда хронических неинфекционных заболеваний. Высокое содержание пектинов в свёкле также играет важную роль в стимуляции перистальтики желудочно-кишечного тракта. Содержание в ней витаминоподобной аминокислоты бетаина улучшает отток желчи, что также крайне важно для нормального пищеварения. Достаточно высокое содержание органических кислот в свекле (яблочная, щавелевая, лимонная) оказывает бактерицидное воздействие, способствуя выведению патогенной микрофлоры из организма, - добавляет эксперт.

"Свекла содержит нитраты, которые превращаются в организме в оксид азота. Это соединение оказывает на кровеносные сосуды расслабляющее и расширяющее действие, что позволяет снизить кровяное давление. Некоторые спортсмены едят свёклу и пьют сделанный из овоща сок во время тренировки, чтобы улучшить свои показатели. Гликемический индекс свёклы находится в среднем диапазоне 61, при этом гликемическая нагрузка составляет 5, что считается очень низким показателем. Таким образом, употребление этого овоща не приводит к сильному повышению сахара в крови", - отмечает Катерина Падолка, нутрициолог лаборатории "Гемотест".

Женщинам

Овощ крайне полезен для женщин в климаксе, так как помогает восстановить гормональный фон. Также его используют при мастопатии, соединяя с медом. Свекла помогает устранить периодические боли у женщин, противостоит анемии.

Мужчинам

- Свекольная диета – надежная профилактика простатита в раннем возрасте. Регулярное употребление корнеплода крайне положительно влияет на репродуктивную функцию, - говорит Кристина Плотникова.

Вред и противопоказания

© Depositphotos.com / tycoon Вареная свекла © Depositphotos.com / tycoon Вареная свекла

Несмотря на всю пользу свеклы, существует ряд условий, при которых этот продукт скорее вреден. Однозначно не следует употреблять его лицам с индивидуальной непереносимостью данного овоща.

По словам Владимира Долича, частое употребление свеклы может оказать неблагоприятное воздействие на течение мочекаменной болезни, так как высокое содержание кальция в ее соке будет способствовать образованию оксалатов. Неблагоприятное воздействие свёклы при мочекаменной болезни также обусловлено содержанием щавелевой кислоты, которая при высоких концентрациях способна принимать кристаллообразную форму, провоцируя образование конкрементов. Воздержаться от овоща стоит лицам с пониженным артериальным давлением, так как одним из свойств продукта является расширение сосудов.

Ограничить употребление свеклы также следует лицам с желчнокаменной болезнью, так как стимуляция оттока желчи способна вызвать движение конкрементов и закупорить желчные протоки. Свекла в сыром виде может оказывать значительное раздражающее воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта, в связи с чем целесообразно ограничить ее потребление при заболеваниях органов пищеварения.

- Весьма противоречивое мнение сложилось по поводу потребления свёклы при сахарном диабете. С одной стороны, данный продукт богат сахарами, что говорит не в его пользу при этом заболевании. С другой, важно понимать, что изобилие других микронутриентов, необходимых организму, способно перевесить данное свойство свеклы. Более того, содержание альфа-липоевой кислоты, во-первых, способствует снижению глюкозы, во-вторых, может повышать чувствительность рецепторов к инсулину. Значительную роль также играет высокое содержание растительных пищевых волокон, замедляющих всасывание глюкозы, - продолжает эксперт.

"Если я стану утверждать, что свекла полезна - это не будет отражать истину. Нет полезных или вредных овощей по определению. Всегда нужно отталкиваться от исходных данных и контекста. В нашем арсенале имеются протоколы питания, которые назначаются в разных ситуациях. На одном протоколе свекла очень важна и нужна, на другом же категорически противопоказана", - уточняет нутрициолог Юлия Ходос.

Эксперт советует обращать внимание на:

1 Степень термообработки и измельчения. Свекла в свежем виде, крупными дольками не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, но прекрасно подходит на пару и измельченная в пюре. 2 Также необходимо помнить: свежая это свекла или ферментированная. Например, при элиминационной диете ее нельзя - ферментация повышает чувствительность к гистамину. Задача устранения избыточного бактериального роста, вздутия и газообразования также не позволяет употреблять квашеную или маринованную свеклу. 3 Высокое содержание углеводов в корнеплоде. Из-за этого модная сейчас кето-диета не предписывает употреблять свеклу.

Применение свеклы

Благодаря мягкому вкусу с выраженной сладостью свекла полностью универсальна в кулинарии.

- На сегодняшний день свекла - это, в первую очередь, ингредиент для приготовления самых разных, в том числе и традиционных, блюд: борща, свекольника, винегрета, знаменитой новогодней “шубы”, разнообразных закусок, запеканок, консерваций, напитков и даже десертов. Ее можно отваривать, запекать, тушить и жарить, - рассказывает Дарья Уткина.

Кроме кулинарии, овощ широко применяется в косметологии и народной медицине.

В похудении

Овощ очищает кишечник, запускает обменные процессы, нормализует работу всего ЖКТ. Это особенно актуально для худеющих и противостоящих лишнему весу.

В медицине

Основная польза заключается в профилактике запоров и прочих застойных явлений. Клетчатка, присутствующая в составе, усиливает перистальтику, снижая воспалительные процессы.

- Регулярное употребление свеклы служит профилактикой авитаминоза и цинги, так как в ней содержится много аскорбиновой кислоты и каротина, - говорит Кристина Плотникова.

В кулинарии

© Pixabay / congerdesign Свекла © Pixabay / congerdesign Свекла

"Оптимальный способ термической обработки свёклы - отваривание. Часть нитратов при варке выходит в воду и не происходит карамелизация натурального сахара, как при жарке или открытом запекании. Если вы предпочитаете запекать свеклу, то перед этим овощ необходимо замочить в чистой воде на несколько часов, далее высушить, обернуть пергаментной бумагой и только потом фольгой.

Употреблять консервированную свеклу рекомендуется в небольшом количестве. Из-за высокого содержания сахара, ингредиентов для консервации, а также соленых и острых маринадов в таком виде овощ менее полезен, чем свежая или отварная свёкла", - советует Катерина Падолка.

Юлия Ходос предлагает необычный рецепт свекольного десерта:

Свекольный десерт Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 2 ч. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 50 г овсяные хлопья 40 г орехи (миндаль, грецкие) 130 г кокосовая мука 6 шт. финики 80 г какао 2 шт. свекла вареная 30-75 г растительное молоко Приготовление 1 Замочить финики до размягчения. 2 Измельчить в блендере овсянку, орехи, отварную свеклу, финики, добавить к массе какао и молоко, хорошо перемешать. 3 Разогреть духовку до 160 градусов. Выложить на противень бумагу для выпечки, на нее массу и запекать 35-40 минут. 4 По готовности остудить, нарезать, подать к столу.

Полезные напитки

Мощное оздоровительное воздействие на организм оказывают напитки на основе свеклы: смузи, соки и фреши.

- При приготовлении можно экспериментировать с сочетаниями: добавлять помидоры, сельдерей, морковь, яблоки, бананы и даже ягоды. Смузи также можно дополнять медом или кефиром, - советует Дарья Уткина.

"Свекольные фреши хорошо ощелачивают. Чтобы они были вкуснее, добавляйте сельдерей и грейпфрут. Они прекрасно сочетаются. Не забываем стабилизировать сахар в крови жирами. Для этого на литр готового напитка нужно добавить 2 ст. ложки растительного масла, сливок или 0,5 авокадо", - предлагает Юлия Ходос.

В косметологии

Свекла часто используется в качестве ингредиента различных масок и кремов. Этот универсальный овощ помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, убрать воспалительные процессы, сухость и шелушение. Фолиевая кислота в составе овоща благотворно влияет на кожу, помогая ей обновиться, а шампуни на основе свекольного сока хорошо справляются с перхотью и жирной кожей головы.

Как выбрать и хранить свеклу

При выборе свеклы стоит обратить внимание на ее внешний вид. На темно-бордовой кожице не должно быть повреждений, трещин и бугорков. Оптимальный размер плода — 6-10 см. На ощупь хорошая свекла достаточно твердая и крепкая. Лучше выбирать овощ со свежей ботвой, однако перед длительным хранением ее лучше удалить, чтобы из плода не уходила влага.

- Хранить свеклу можно в овощном ящике холодильника в бумажном пакете с вентиляцией. Для урожая подойдет сухой погреб, однако стоит обратить внимание, что для длительного хранения годятся только неповрежденные корнеплоды. Оптимальная температура хранения - от +2 до +10 °С, - объясняет Дарья Уткина.

Интересные факты о свекле

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