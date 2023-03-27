https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html

Партия "Аманат"

Партия "Аманат" - РИА Новости, 27.03.2023

Партия "Аманат"

"Аманат" (AMANAT) – крупнейшая правящая партия Казахстана. Слово "аманат" в переводе с казахского языка имеет несколько значений, в их числе обязательство,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:11

2023-03-27T09:11

2023-03-27T09:46

справки

казахстан

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"Аманат" (AMANAT) – крупнейшая правящая партия Казахстана. Слово "аманат" в переводе с казахского языка имеет несколько значений, в их числе обязательство, доверие, долг, наказ.Партия была создана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия "Отан" ("Отчизна").19 января 1999 года общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева был преобразован в Республиканскую партию (РПП) "Отан". 12 февраля 1999 года РПП "Отан" была зарегистрирована.В программе политобъединения было заявлено, что оно выступает за укрепление государственности и создание в республике свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнерства и согласия.1 марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд партии, на котором в партию вошли Партия народного единства Казахстана, Демократическая партия Казахстана, Либеральное движение Казахстана, Движение "За Казахстан – 2030".В ноябре 2002 года в состав партии вошли Народно-кооперативная партия Казахстана и Республиканская политическая партия труда. В июле 2006 года произошло объединение с партией "Асар". В декабре 2006 года к партии "Отан" присоединились Гражданская и Аграрная партии. На этом съезде было принято решении о переименовании РПП "Отан" в Народно-демократическую партию (НДП) "Нур Отан".В октябре 2013 года на внеочередном XV Съезде НДП "Нур Отан" переименована в партию "Нур Отан" ("Свет Отечества"). В феврале 2019 года на XVIII съезде произошел ребрендинг: название партии стало писаться на латинице. В марте 2021 года партия была переименована в "Аманат". В 1999-2022 годах пост председателя партии занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.28 января 2022 года председателем партии был избран действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев.26 апреля 2022 года Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии объявил о своем решении выйти из рядов политсилы. Председателем партии был единогласно избран Ерлан Кошанов. Высшим руководящим органом партии является съезд, высший представительный орган партии – политический совет. Руководящий орган партии – бюро политического совета, исполнительный орган – центральный аппарат. В 1999 году по итогам выборов в парламент Казахстана II созыва депутатская фракция РПП "Отан" насчитывала 39 человек, из них 13 сенаторов, 26 депутатов нижней палаты (мажилиса).В результате выборов 2004 года в мажилис парламента из 59 парламентариев, выдвинутых политическими партиями, политическую партию "Отан" представляли 42 депутата.В 2007 году в результате выборов в парламент депутаты Республиканской Народно-Демократической партии "Нур Отан" заняли все 98 мест в мажилисе парламента. В 2012 году на выборах мажилиса парламента Народно-демократическая партия "Нур Отан" набрала 80,99% голосов и получила 83 депутатских кресла из 107.В 2016 году на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана партия набрала 82,2% голосов и получила 84 мандата. В 2021 году по итогам парламентских выборов партия "Нур Отан" получила 71,09% голосов избирателей. В парламент по списку партии прошли 76 депутатов. В феврале 2023 года партия "Аманат" презентовала свою предвыборную программу на досрочных парламентских выборах. В программе партии "Вместе с народом!" было заявлено решение таких задач как: увеличить реальные доходы граждан, улучшить условия труда и безопасность рабочих мест, гарантировать достойное материальное соцобеспечение, решить проблемы образовательной инфраструктуры и содержания образования, перестроить колледжи и вузы под задачи экономики, достичь кардинальных улучшений в медицине, повысить доступность качественного жилья, модернизировать инфраструктуру по всей стране, развивать внутреннее производство, поднять отечественную науку на новый качественный уровень, обеспечить устойчивый экономический рост на селе, поддержать национальную культуру, создать условия для развития молодежи, защитить и восстановить природные ресурсы, искоренить коррупцию, возвратить народное богатство в страну и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

казахстан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казахстан