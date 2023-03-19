Рейтинг@Mail.ru
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 19.03.2023 (обновлено: 22:19 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858981949.html
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll - РИА Новости, 19.03.2023
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll
Крупнейшая казахстанская партия "Аманат" лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, свидетельствуют данные exit poll. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:11
2023-03-19T22:19
в мире
казахстан
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858905071_0:42:3477:1998_1920x0_80_0_0_f86a22fd748768121b686889ec781e2d.jpg
АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая казахстанская партия "Аманат" лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, свидетельствуют данные exit poll.Так, по данным Института евразийской интеграции (ИЕИ), "Аманат" набрала 53,46% голосов избирателей.Кроме того, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента Казахстана, также преодолевают Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,52%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,9%), Народная партия Казахстана (6,25%), партия "Ак жол" (7,87%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31%).По информации научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии", за партию "Аманат" проголосовали 53,33% избирателей. За ней следует Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%), партия "Ак жол" (8,87%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%), Народная партия Казахстана (6,93%), Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).Согласно данным Института комплексных социальных исследований "Социс А", за партию "Аманат" проголосовали 54,42% избирателей.Необходимый порог также преодолевают партия "Ауыл" (10,21%), Respublica (8,79%), "Ак жол" (8,21%), Народная партия Казахстана (6,89%).Голосование по парламентским выборам на всей территории республики закончилось в 18:00 мск.Результаты определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на прошедших выборах составила 54,19%.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858947432.html
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858905071_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_fe5b0ad4315765d3b9ce491c28f51099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, астана
В мире, Казахстан, Астана
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll

Exit poll: на выборах в парламент Казахстана лидирует крупнейшая партия "Аманат"

© Sputnik / Абзал Калиев | Перейти в медиабанкМужчина регистрируется на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Мужчина регистрируется на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в медиабанк
Мужчина регистрируется на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая казахстанская партия "Аманат" лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, свидетельствуют данные exit poll.
Так, по данным Института евразийской интеграции (ИЕИ), "Аманат" набрала 53,46% голосов избирателей.
Кроме того, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента Казахстана, также преодолевают Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,52%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,9%), Народная партия Казахстана (6,25%), партия "Ак жол" (7,87%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31%).
По информации научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии", за партию "Аманат" проголосовали 53,33% избирателей.
Люди получают бюллетени на избирательном участке на внеочередных парламентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Явка на выборах в парламент Казахстана за рубежом составила 41,8 процента
Вчера, 16:47
За ней следует Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%), партия "Ак жол" (8,87%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%), Народная партия Казахстана (6,93%), Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).
Согласно данным Института комплексных социальных исследований "Социс А", за партию "Аманат" проголосовали 54,42% избирателей.
Необходимый порог также преодолевают партия "Ауыл" (10,21%), Respublica (8,79%), "Ак жол" (8,21%), Народная партия Казахстана (6,89%).
Голосование по парламентским выборам на всей территории республики закончилось в 18:00 мск.
Результаты определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на прошедших выборах составила 54,19%.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
Вчера, 00:12
 
В миреКазахстанАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала