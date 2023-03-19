https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858981949.html

На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll

На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll - РИА Новости, 19.03.2023

На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll

Крупнейшая казахстанская партия "Аманат" лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, свидетельствуют данные exit poll. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:11

2023-03-19T21:11

2023-03-19T22:19

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АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая казахстанская партия "Аманат" лидирует на выборах депутатов мажилиса при голосовании по партийным спискам, свидетельствуют данные exit poll.Так, по данным Института евразийской интеграции (ИЕИ), "Аманат" набрала 53,46% голосов избирателей.Кроме того, пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента Казахстана, также преодолевают Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,52%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,9%), Народная партия Казахстана (6,25%), партия "Ак жол" (7,87%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,31%).По информации научно-исследовательской ассоциацией "Институт демократии", за партию "Аманат" проголосовали 53,33% избирателей. За ней следует Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (11,26%), партия "Ак жол" (8,87%), общественное объединение "Партия Respublica" (8,33%), Народная партия Казахстана (6,93%), Общенациональная социал-демократическая партия (5,12%).Согласно данным Института комплексных социальных исследований "Социс А", за партию "Аманат" проголосовали 54,42% избирателей.Необходимый порог также преодолевают партия "Ауыл" (10,21%), Respublica (8,79%), "Ак жол" (8,21%), Народная партия Казахстана (6,89%).Голосование по парламентским выборам на всей территории республики закончилось в 18:00 мск.Результаты определят обладателей 69 депутатских мандатов. Борьбу за оставшиеся 29 мест в парламенте в одномандатных мажоритарных избирательных округах вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на прошедших выборах составила 54,19%.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858947432.html

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