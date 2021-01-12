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Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T07:18
2021-01-12T07:40
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов."Партия "Нур-Отан - 71,09%", - сказал Петров.По данным ЦИК, 7-процентный барьер также преодолели партия "Ак жол" (Светлый путь) с 10,95% и "Народная партия Казахстана" с 9,1% голосов.В свою очередь участвовавшие в выборах партии "Ауыл" (Село) и "Адал" (Честный) не прошли в парламент, набрав 5,29% и 3,57% соответственно.По итоговым данным ЦИК, явка на выборах составила 63,25%, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек из 11 919 241 избирателей, внесенных в списки.Кроме того, ЦИК на заседании во вторник утвердила результаты выборов девяти депутатов мажилиса, избранных на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в понедельник.Мажилис (нижняя палата) состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет..
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нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане

07:18 12.01.2021 (обновлено: 07:40 12.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкГлава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов.
"Партия "Нур-Отан - 71,09%", - сказал Петров.
По данным ЦИК, 7-процентный барьер также преодолели партия "Ак жол" (Светлый путь) с 10,95% и "Народная партия Казахстана" с 9,1% голосов.
В свою очередь участвовавшие в выборах партии "Ауыл" (Село) и "Адал" (Честный) не прошли в парламент, набрав 5,29% и 3,57% соответственно.
По итоговым данным ЦИК, явка на выборах составила 63,25%, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек из 11 919 241 избирателей, внесенных в списки.
Кроме того, ЦИК на заседании во вторник утвердила результаты выборов девяти депутатов мажилиса, избранных на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в понедельник.
Мажилис (нижняя палата) состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет..
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 19:58
Президент Казахстана написал статью после слов депутата Госдумы
 
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