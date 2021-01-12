https://ria.ru/20210112/kazakhstan-1592665385.html
Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T07:18
2021-01-12T07:18
2021-01-12T07:40
нурсултан назарбаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов."Партия "Нур-Отан - 71,09%", - сказал Петров.По данным ЦИК, 7-процентный барьер также преодолели партия "Ак жол" (Светлый путь) с 10,95% и "Народная партия Казахстана" с 9,1% голосов.В свою очередь участвовавшие в выборах партии "Ауыл" (Село) и "Адал" (Честный) не прошли в парламент, набрав 5,29% и 3,57% соответственно.По итоговым данным ЦИК, явка на выборах составила 63,25%, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек из 11 919 241 избирателей, внесенных в списки.Кроме того, ЦИК на заседании во вторник утвердила результаты выборов девяти депутатов мажилиса, избранных на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в понедельник.Мажилис (нижняя палата) состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет..
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нурсултан назарбаев, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости.
Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов.
"Партия "Нур-Отан - 71,09%", - сказал Петров.
По данным ЦИК, 7-процентный барьер также преодолели партия "Ак жол" (Светлый путь) с 10,95% и "Народная партия Казахстана" с 9,1% голосов.
В свою очередь участвовавшие в выборах партии "Ауыл" (Село) и "Адал" (Честный) не прошли в парламент, набрав 5,29% и 3,57% соответственно.
По итоговым данным ЦИК, явка на выборах составила 63,25%, избирательные бюллетени получили 7 539 280 человек из 11 919 241 избирателей, внесенных в списки.
Кроме того, ЦИК на заседании во вторник утвердила результаты выборов девяти депутатов мажилиса, избранных на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в понедельник.
Мажилис (нижняя палата) состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет..