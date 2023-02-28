Сбежавший из России Милохин пожаловался на безденежье
Сбежавший за границу Милохин пожаловался на безденежье и назвал причину переезда в США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбежавший за границу блогер Даня Милохин признался, что живет в США за чужой счет.
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"На мои доходы повлиял отъезд из России. Я сейчас ничего не зарабатываю. У меня нет рекламы вообще. Я живу за счет друзей, потому что никогда ничего не откладывал", – пожаловался артист в интервью Моргенштерну*.
Кроме того, он назвал причину, по которой покинул Россию.
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"Я уехал, потому что захотел понять, как живется в Америке. Но мне удобнее жить, конечно, в Москве", – заключил блогер.
Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако он не объяснил, откуда получил эту информацию.
Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Тем не менее он не высказал свое отношение к спецоперации.
В конце прошлого года блогер показал свой маникюр в цветах украинского флага. Он поделился снимком, на котором девушка красила ему ногти.
Ранее брат Милохина объяснил, почему блогер не вернулся в Россию. Родственник артиста сообщил, что причиной стал некий клип.
*Признан Минюстом иноагентом