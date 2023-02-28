https://ria.ru/20230228/milokhin-1854782861.html

Сбежавший из России Милохин пожаловался на безденежье

Сбежавший из России Милохин пожаловался на безденежье - РИА Новости, 28.02.2023

Сбежавший из России Милохин пожаловался на безденежье

Сбежавший за границу блогер Даня Милохин признался, что живет в США за чужой счет. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:35

2023-02-28T11:35

2023-02-28T11:35

шоубиз

даня милохин

сша

россия

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбежавший за границу блогер Даня Милохин признался, что живет в США за чужой счет. Кроме того, он назвал причину, по которой покинул Россию. Милохин улетел за границу прошлой осенью после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Спустя некоторое время тиктокер пожаловался, что попал в черный список на ТВ. Однако он не объяснил, откуда получил эту информацию. Позже Милохин исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Тем не менее он не высказал свое отношение к спецоперации. В конце прошлого года блогер показал свой маникюр в цветах украинского флага. Он поделился снимком, на котором девушка красила ему ногти. Ранее брат Милохина объяснил, почему блогер не вернулся в Россию. Родственник артиста сообщил, что причиной стал некий клип. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html

сша

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

даня милохин, сша, россия, знаменитости, шоу-бизнес