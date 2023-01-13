https://ria.ru/20230113/milokhin-1844647613.html

Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию

Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию - РИА Новости, 13.01.2023

Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию

Брат Дани Милохина Илья назвал причину, по которой блогер не вернулся в Россию. По его словам, причиной стал некий клип. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:59

2023-01-13T15:59

2023-01-13T15:59

шоубиз

даня милохин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Брат Дани Милохина Илья назвал причину, по которой блогер не вернулся в Россию. По его словам, причиной стал некий клип. Вероятно, артист имел ввиду видео "Дисс на Первый канал". В нем Милохин позволил себе негативные высказывания в адрес СМИ.Кроме того, Илья обвинил блогера Сашу Стоуна в публикации интимной фотографии брата. Также он приложил скрин с информацией, что Стоун выложил откровенный снимок тиктокера в Сеть. В октябре прошлого года Милохин покинул шоу "Ледниковый период" из-за, как он сам отметил, потери интереса к проекту. Затем блогер улетел за границу. Спустя месяц артист поделился, что попал в черный список звезд на ТВ. Однако он не объяснил, откуда получил информацию. Кроме того, тиктокер не назвал причину произошедшего. После этого блогер исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. Тем не менее он не высказал свое отношение к СВО. Ранее Милохин показал фотографию своего маникюра. Он выкрасил ногти в цвета украинского флага.

https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

даня милохин, шоу-бизнес, знаменитости