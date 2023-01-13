https://ria.ru/20230113/milokhin-1844647613.html
Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию
Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию - РИА Новости, 13.01.2023
Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию
Брат Дани Милохина Илья назвал причину, по которой блогер не вернулся в Россию. По его словам, причиной стал некий клип. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:59
2023-01-13T15:59
2023-01-13T15:59
шоубиз
даня милохин
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Брат Дани Милохина Илья назвал причину, по которой блогер не вернулся в Россию. По его словам, причиной стал некий клип. Вероятно, артист имел ввиду видео "Дисс на Первый канал". В нем Милохин позволил себе негативные высказывания в адрес СМИ.Кроме того, Илья обвинил блогера Сашу Стоуна в публикации интимной фотографии брата. Также он приложил скрин с информацией, что Стоун выложил откровенный снимок тиктокера в Сеть. В октябре прошлого года Милохин покинул шоу "Ледниковый период" из-за, как он сам отметил, потери интереса к проекту. Затем блогер улетел за границу. Спустя месяц артист поделился, что попал в черный список звезд на ТВ. Однако он не объяснил, откуда получил информацию. Кроме того, тиктокер не назвал причину произошедшего. После этого блогер исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. Тем не менее он не высказал свое отношение к СВО. Ранее Милохин показал фотографию своего маникюра. Он выкрасил ногти в цвета украинского флага.
https://ria.ru/20221215/milokhin-1838897626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даня милохин, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Даня Милохин, Шоу-бизнес, Знаменитости
Брат Милохина объяснил нежелание блогера возвращаться в Россию
Илья Милохин объяснил нежелание брата Дани возвращаться в Россию
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Брат Дани Милохина Илья назвал причину, по которой блогер не вернулся в Россию. По его словам, причиной стал некий клип.
"Недавно списывался со своим братом. Узнавал, когда вернется в Россию. Уже хочется увидеться. Он сказал, что не хочет возвращаться из-за клипа", – поделился родственник знаменитости в своей соцсети.
Вероятно, артист имел ввиду видео "Дисс на Первый канал". В нем Милохин позволил себе негативные высказывания в адрес СМИ.
Кроме того, Илья обвинил блогера Сашу Стоуна в публикации интимной фотографии брата.
"Я все вычитал, Саня. Пока мой брат работает за границей, мой директ всегда открыт. Пока он в отъезде, не надо ничего сливать", – высказался Милохин-старший.
Также он приложил скрин с информацией, что Стоун выложил откровенный снимок тиктокера в Сеть.
В октябре прошлого года Милохин покинул
шоу "Ледниковый период" из-за, как он сам отметил, потери интереса к проекту. Затем блогер улетел за границу.
Спустя месяц артист поделился, что попал
в черный список звезд на ТВ. Однако он не объяснил, откуда получил информацию. Кроме того, тиктокер не назвал причину произошедшего.
После этого блогер исполнил гимн Украины на стриме с Артуром Бабичем. Тем не менее он не высказал свое отношение к СВО.
Ранее Милохин показал
фотографию своего маникюра. Он выкрасил ногти в цвета украинского флага.