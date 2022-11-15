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"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ - РИА Новости, 15.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221115/milokhin-1831586845.html
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ - РИА Новости, 15.11.2022
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ
Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:19
2022-11-15T13:19
шоубиз
даня милохин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ. Однако он не объяснил причину, по которой стал персоной нон-грата на телевидении. Также Милохин не раскрыл источник информации, из которого узнал новость. Последним шоу с участием блогера был "Ледниковый период". Он внезапно покинул его и подвел команду проекта, которой пришлось срочно искать замену для его партнерши Евгении Медведевой.По словам Милохина, он ушел из-за усталости и потери интереса. После окончания съемок тиктокер улетел в Дубай. Ранее подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе". Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.
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даня милохин
Шоубиз, Даня Милохин
13:19 15.11.2022
 
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ

Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не появится на ТВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ.
"А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд, и теперь на ТВ в России его не пустят", – написал блогер в своем Telegram-канале.
Однако он не объяснил причину, по которой стал персоной нон-грата на телевидении. Также Милохин не раскрыл источник информации, из которого узнал новость.
Последним шоу с участием блогера был "Ледниковый период". Он внезапно покинул его и подвел команду проекта, которой пришлось срочно искать замену для его партнерши Евгении Медведевой.
По словам Милохина, он ушел из-за усталости и потери интереса. После окончания съемок тиктокер улетел в Дубай.
Ранее подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе". Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.
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