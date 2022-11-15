https://ria.ru/20221115/milokhin-1831586845.html
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ - РИА Новости, 15.11.2022
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ
Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:19
2022-11-15T13:19
2022-11-15T13:19
шоубиз
даня милохин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ. Однако он не объяснил причину, по которой стал персоной нон-грата на телевидении. Также Милохин не раскрыл источник информации, из которого узнал новость. Последним шоу с участием блогера был "Ледниковый период". Он внезапно покинул его и подвел команду проекта, которой пришлось срочно искать замену для его партнерши Евгении Медведевой.По словам Милохина, он ушел из-за усталости и потери интереса. После окончания съемок тиктокер улетел в Дубай. Ранее подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе". Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.
https://ria.ru/20221111/boyka-1830901120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даня милохин
"Добавили в черный список": Милохин пожаловался на отсутствие съемок на ТВ
Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не появится на ТВ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Даня Милохин заявил, что попал в черный список звезд и больше не сможет участвовать в съемках на российском ТВ.
"А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд, и теперь на ТВ в России его не пустят", – написал
блогер в своем Telegram-канале.
Однако он не объяснил причину, по которой стал персоной нон-грата на телевидении. Также Милохин не раскрыл источник информации, из которого узнал новость.
Последним шоу с участием блогера был "Ледниковый период". Он внезапно покинул
его и подвел команду проекта, которой пришлось срочно искать замену для его партнерши Евгении Медведевой.
По словам Милохина, он ушел из-за усталости и потери интереса. После окончания съемок тиктокер улетел в Дубай.
Ранее подписчики раскритиковали
Прусикина за фразу о "философском пароходе". Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.