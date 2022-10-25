"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"

"Я должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла", – поделился блогер.