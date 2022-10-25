"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"
Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах своего решения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Даня Милохин принял решение покинуть шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах в соцсети.
"Я должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла", – поделился блогер.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Милохина. Одни посчитали его поступок неуважительным по отношению к зрителям и команде проекта.
"Это подстава, эгоизм и неуважение к зрителям", "Не надо было начинать, если слабак. Женю подставил", "Ты думаешь только о себе!", Я надеюсь, с тобой больше ни один проект не будет сотрудничать", – возмутились подписчики.
Другие поддержали блогера и его решение.
"Спасибо за честность! Слушай свое сердце", "Стоит следовать своей душе", "Мы поддержим тебя во всем", "Ты умничка, живи в свое удовольствие", – подбодрили Милохина поклонники.
Ранее блогер раскрыл подробности отношений с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он сказал, что их поцелуи в проекте "Ледниковый период" были частью шоу.
9 декабря 2021, 16:45ШоубизАвербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой