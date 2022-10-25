Рейтинг@Mail.ru
"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период" - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221025/milokhin-1826717017.html
"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"
"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период" - РИА Новости, 25.10.2022
"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"
Даня Милохин принял решение покинуть шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах в соцсети. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:46
2022-10-25T17:46
шоубиз
даня милохин
евгения медведева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761776300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d21a0d9d30f62cb2f8d1dd39cc664b47.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Даня Милохин принял решение покинуть шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах в соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Милохина. Одни посчитали его поступок неуважительным по отношению к зрителям и команде проекта. Другие поддержали блогера и его решение.Ранее блогер раскрыл подробности отношений с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он сказал, что их поцелуи в проекте "Ледниковый период" были частью шоу.
https://ria.ru/20211209/averbukh-1762973099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761776300_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d865a748a0e32cf2c5768a2923df01bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даня милохин, евгения медведева
Шоубиз, Даня Милохин, Евгения Медведева
17:46 25.10.2022
 
"Не вижу смысла": Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период"

Даня Милохин покинул шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах своего решения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Блогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Даня Милохин принял решение покинуть шоу "Ледниковый период" и сообщил о причинах в соцсети.

"Я должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла", – поделился блогер.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на сообщение Милохина. Одни посчитали его поступок неуважительным по отношению к зрителям и команде проекта.
"Это подстава, эгоизм и неуважение к зрителям", "Не надо было начинать, если слабак. Женю подставил", "Ты думаешь только о себе!", Я надеюсь, с тобой больше ни один проект не будет сотрудничать", – возмутились подписчики.
Другие поддержали блогера и его решение.
"Спасибо за честность! Слушай свое сердце", "Стоит следовать своей душе", "Мы поддержим тебя во всем", "Ты умничка, живи в свое удовольствие", – подбодрили Милохина поклонники.
Ранее блогер раскрыл подробности отношений с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он сказал, что их поцелуи в проекте "Ледниковый период" были частью шоу.
Скриншот телепередачи Ледниковый период
9 декабря 2021, 16:45Шоубиз
Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой
 
ШоубизДаня МилохинЕвгения Медведева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала