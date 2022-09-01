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Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой - РИА Новости, 01.09.2022
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Шоубиз
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Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой
Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой - РИА Новости, 01.09.2022
Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой
Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:19
2022-09-01T19:19
шоубиз
знаменитости
даня милохин
евгения медведева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не хотел включать их в номер.Он добавил, что у них с фигуристкой была симпатия, но отношения так и не переросли в романтическое русло.Ранее Медведева объяснила причину разрыва отношений с Милохиным отсутствием общих тем.
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знаменитости, даня милохин, евгения медведева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Даня Милохин, Евгения Медведева, Шоу-бизнес
19:19 01.09.2022
 
Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой

Блогер Даня Милохин раскрыл подробности отношений с фигуристкой Евгенией Медведевой

© Ледниковый Период/YoutubeСкриншот телепередачи "Ледниковый период"
Скриншот телепередачи Ледниковый период
© Ледниковый Период/Youtube
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не хотел включать их в номер.

"Мне объяснил Авербух, что мы шоумены. Это шоу. Люди ждут этого. Я отказывался, честно. Типа: "Ребят, это очень жестко. Если мы сейчас поцелуемся, я не знаю, к чему это приведет, как люди отреагируют…". Он говорит: "Нет, Дань, тебя должно волновать только то, как ты закончишь шоу", – сказал Милохин.

Он добавил, что у них с фигуристкой была симпатия, но отношения так и не переросли в романтическое русло.

"Честно скажу: ничего бы не получилось, если бы у нас не было взаимной симпатии. Сто процентов. У нас бы не вышел этот тандем. Мы не такие крутые актеры, чтобы играть какие-то чувства. Но мы не встречались", – заключил блогер.

Ранее Медведева объяснила причину разрыва отношений с Милохиным отсутствием общих тем.
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ШоубизЗнаменитостиДаня МилохинЕвгения МедведеваШоу-бизнес
 
 
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