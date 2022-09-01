Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой
Блогер Даня Милохин раскрыл подробности отношений с фигуристкой Евгенией Медведевой
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не хотел включать их в номер.
"Мне объяснил Авербух, что мы шоумены. Это шоу. Люди ждут этого. Я отказывался, честно. Типа: "Ребят, это очень жестко. Если мы сейчас поцелуемся, я не знаю, к чему это приведет, как люди отреагируют…". Он говорит: "Нет, Дань, тебя должно волновать только то, как ты закончишь шоу", – сказал Милохин.
Он добавил, что у них с фигуристкой была симпатия, но отношения так и не переросли в романтическое русло.
"Честно скажу: ничего бы не получилось, если бы у нас не было взаимной симпатии. Сто процентов. У нас бы не вышел этот тандем. Мы не такие крутые актеры, чтобы играть какие-то чувства. Но мы не встречались", – заключил блогер.
Ранее Медведева объяснила причину разрыва отношений с Милохиным отсутствием общих тем.
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