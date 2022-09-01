https://ria.ru/20220901/milokhin-1813731207.html

Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой

Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой - РИА Новости, 01.09.2022

Милохин раскрыл подробности отношений с Медведевой

Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:19

2022-09-01T19:19

2022-09-01T19:19

шоубиз

знаменитости

даня милохин

евгения медведева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Даня Милохин признался, что его поцелуи с Евгенией Медведевой в проекте "Ледниковый период" были частью шоу. В интервью Анастасии Ивлеевой он отметил, что не хотел включать их в номер.Он добавил, что у них с фигуристкой была симпатия, но отношения так и не переросли в романтическое русло.Ранее Медведева объяснила причину разрыва отношений с Милохиным отсутствием общих тем.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, даня милохин, евгения медведева, шоу-бизнес