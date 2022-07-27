Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным
Евгения Медведева прекратила отношения с Даней Милохиным из-за отсутствия общих тем
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и считались одной из самых милых пар шоу, но сейчас их почти не видят вместе.
"Миллион раз мы говорили, что мы друзья. Сценария не было – оно как шло, так и шло. Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, ну и разошлись…", – сказала спортсменка.
В интервью на YouTube-канале она призналась, что тренировки в проекте очень серьезные – один раз они задержались на льду до четырех утра.
"Это весело и сложно. Главное, чтобы непрофессионал был к этому готов. Истерички долго не протягивают", – заключила Медведева.
Во время шоу тренер Илья Авербух объяснял популярность пары Евгении и Дани их непосредственностью.
31 октября 2021, 16:15Шоубиз"Ледниковый период": самые яркие номера проекта