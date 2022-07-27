https://ria.ru/20220727/medvedeva-1805256495.html

Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным

Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным - РИА Новости, 27.07.2022

Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным

Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:21

2022-07-27T11:21

2022-07-27T11:21

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шоу-бизнес

евгения медведева

даня милохин

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и считались одной из самых милых пар шоу, но сейчас их почти не видят вместе.В интервью на YouTube-канале она призналась, что тренировки в проекте очень серьезные – один раз они задержались на льду до четырех утра.Во время шоу тренер Илья Авербух объяснял популярность пары Евгении и Дани их непосредственностью.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, евгения медведева, даня милохин