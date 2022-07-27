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Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным - РИА Новости, 27.07.2022
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Шоубиз
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Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным
Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным - РИА Новости, 27.07.2022
Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным
Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:21
2022-07-27T11:21
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
евгения медведева
даня милохин
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и считались одной из самых милых пар шоу, но сейчас их почти не видят вместе.В интервью на YouTube-канале она призналась, что тренировки в проекте очень серьезные – один раз они задержались на льду до четырех утра.Во время шоу тренер Илья Авербух объяснял популярность пары Евгении и Дани их непосредственностью.
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знаменитости, шоу-бизнес, евгения медведева, даня милохин
11:21 27.07.2022
 
Медведева назвала причину разрыва отношений с Милохиным

Евгения Медведева прекратила отношения с Даней Милохиным из-за отсутствия общих тем

© Ледниковый Период/YoutubeСкриншот телепередачи "Ледниковый период"
Скриншот телепередачи Ледниковый период
© Ледниковый Период/Youtube
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему перестала проводить время с блогером Даней Милохиным. Они познакомились на проекте "Ледниковый период" и считались одной из самых милых пар шоу, но сейчас их почти не видят вместе.

"Миллион раз мы говорили, что мы друзья. Сценария не было – оно как шло, так и шло. Закончился проект, закончились общие темы, перестали пересекаться так много, ну и разошлись…", – сказала спортсменка.

В интервью на YouTube-канале она призналась, что тренировки в проекте очень серьезные – один раз они задержались на льду до четырех утра.

"Это весело и сложно. Главное, чтобы непрофессионал был к этому готов. Истерички долго не протягивают", – заключила Медведева.

Во время шоу тренер Илья Авербух объяснял популярность пары Евгении и Дани их непосредственностью.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЕвгения МедведеваДаня Милохин
 
 
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