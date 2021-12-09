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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211209/averbukh-1762973099.html
Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой
Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой - РИА Новости, 09.12.2021
Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой
Илья Авербух объяснил популярность пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период". Молодые люди с самого начала шоу приобрели целую... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:45
2021-12-09T16:45
шоубиз
евгения медведева
знаменитости
илья авербух
шоу-бизнес
даня милохин
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Илья Авербух объяснил популярность пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период". Молодые люди с самого начала шоу приобрели целую армию поклонников, которые хотят, чтобы их дружеские отношения переросли в романтические.Фигурист объяснил очарование пары их непосредственностью.В интервью порталу Teleprogramma.pro фигурист добавил, что у звездной пары есть "не только желание понравиться судьям", и это "подкупает". При этом в начале проекта Милохин часто сталкивался с критикой.Даня и Евгения часто интригуют поклонников поцелуями во время выступлений. Звезды поддерживают друг друга и за пределами ледовой площадки: например, фигуристка поздравила блогера с днем рождения – 6 декабря ему исполнилось 20 лет.
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евгения медведева, знаменитости, илья авербух, шоу-бизнес, даня милохин
16:45 09.12.2021
 
Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой

Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой на "Ледниковом периоде"

© Ледниковый Период/YoutubeСкриншот телепередачи "Ледниковый период"
Скриншот телепередачи Ледниковый период
© Ледниковый Период/Youtube
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Илья Авербух объяснил популярность пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период". Молодые люди с самого начала шоу приобрели целую армию поклонников, которые хотят, чтобы их дружеские отношения переросли в романтические.
Фигурист объяснил очарование пары их непосредственностью.

"Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду. Женя учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Плюс они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе", – рассказал Илья.

В интервью порталу Teleprogramma.pro фигурист добавил, что у звездной пары есть "не только желание понравиться судьям", и это "подкупает". При этом в начале проекта Милохин часто сталкивался с критикой.

"Много летело в него критических стрел. Но я рад, что ребята своим трудом изменили мнение о себе", – заключил Авербух.

Даня и Евгения часто интригуют поклонников поцелуями во время выступлений. Звезды поддерживают друг друга и за пределами ледовой площадки: например, фигуристка поздравила блогера с днем рождения – 6 декабря ему исполнилось 20 лет.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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"Ледниковый период": самые яркие номера проекта
 
ШоубизЕвгения МедведеваЗнаменитостиИлья АвербухШоу-бизнесДаня Милохин
 
 
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