https://ria.ru/20211209/averbukh-1762973099.html

Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой

Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой - РИА Новости, 09.12.2021

Авербух объяснил популярность пары Милохина и Медведевой

Илья Авербух объяснил популярность пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период". Молодые люди с самого начала шоу приобрели целую... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:45

2021-12-09T16:45

2021-12-09T16:45

шоубиз

евгения медведева

знаменитости

илья авербух

шоу-бизнес

даня милохин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Илья Авербух объяснил популярность пары Дани Милохина и Евгении Медведевой на проекте "Ледниковый период". Молодые люди с самого начала шоу приобрели целую армию поклонников, которые хотят, чтобы их дружеские отношения переросли в романтические.Фигурист объяснил очарование пары их непосредственностью.В интервью порталу Teleprogramma.pro фигурист добавил, что у звездной пары есть "не только желание понравиться судьям", и это "подкупает". При этом в начале проекта Милохин часто сталкивался с критикой.Даня и Евгения часто интригуют поклонников поцелуями во время выступлений. Звезды поддерживают друг друга и за пределами ледовой площадки: например, фигуристка поздравила блогера с днем рождения – 6 декабря ему исполнилось 20 лет.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгения медведева, знаменитости, илья авербух, шоу-бизнес, даня милохин