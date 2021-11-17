Милохин и Медведева заинтриговали поклонников поцелуем
Милохин и Медведева заинтриговали поклонников поцелуем на "Ледниковом периоде"
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Артур Лебедев / Екатерина ЧесноковаЕвгения Медведева / Даня Милохин
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Артур Лебедев / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Даня Милохин и Евгения Медведева заинтриговали поклонником поцелуем в новом выпуске проекта "Ледниковый период". Кадры из шоу появились на портале WMJ.
Звездная пара и раньше обменивалась поцелуями, однако делала это в рамках выступлений. Поклонники подозревают коллег по шоу в романтических отношениях – они регулярно выкладывают совместные видео и коллажи в социальных сетях.
Ранее блогер признавался, что ему нравится фигуристка, но не к ней одной он испытывает нежные чувства.
"Она мне очень нравится, она мне нравится как девушка. Мне с ней очень хорошо. <...> Это больше теплое чувство к сестре, но я понимаю, что она не сестра и могут быть и романтические отношения. <...> Могу я так говорить или нет, не знаю, но не к одной ней у меня такие чувства", – рассказывал в одном из интервью Даня.
Несколько дней назад Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи. Однако заявил, что не считает их родными.
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