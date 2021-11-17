Милохин и Медведева заинтриговали поклонников поцелуем

"Она мне очень нравится, она мне нравится как девушка. Мне с ней очень хорошо. <...> Это больше теплое чувство к сестре, но я понимаю, что она не сестра и могут быть и романтические отношения. <...> Могу я так говорить или нет, не знаю, но не к одной ней у меня такие чувства", – рассказывал в одном из интервью Даня.