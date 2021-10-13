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Шоубиз
https://ria.ru/20211013/milokhin-1754406897.html
"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой
"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой - РИА Новости, 13.10.2021
"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой
Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:41
2021-10-13T16:41
шоубиз
даня милохин
ксения бородина
евгения медведева
знаменитости
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период".Поклонники надеются на романтические отношения между участниками: они регулярно делают милые совместные видео и коллажи.Дебют пары на проекте прошел не очень успешно – при выполнении поддержки они упали на лед.Милохин признался, что тренировки никак не влияют на его основную деятельность, он продолжает снимать тик-токи и делиться ими в социальных сетях.Ранее Ксения Бородина, которая также принимает участие в шоу, оправдалась за снимок с блогером.
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даня милохин, ксения бородина, евгения медведева, знаменитости
16:41 13.10.2021
 
"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

Даня Милохин рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой на проекте "Ледниковый период"

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Артур ЛебедевДаня Милохин / Евгения Медведева
Даня Милохин / Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период".
Поклонники надеются на романтические отношения между участниками: они регулярно делают милые совместные видео и коллажи.

"Как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: "Смотри, как красиво". Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно", – сказал блогер.

Дебют пары на проекте прошел не очень успешно – при выполнении поддержки они упали на лед.
Милохин признался, что тренировки никак не влияют на его основную деятельность, он продолжает снимать тик-токи и делиться ими в социальных сетях.
Ранее Ксения Бородина, которая также принимает участие в шоу, оправдалась за снимок с блогером.
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ШоубизДаня МилохинКсения БородинаЕвгения МедведеваЗнаменитости
 
 
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