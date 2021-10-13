"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой
Даня Милохин рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой на проекте "Ледниковый период"
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Артур ЛебедевДаня Милохин / Евгения Медведева
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Артур Лебедев
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период".
Поклонники надеются на романтические отношения между участниками: они регулярно делают милые совместные видео и коллажи.
"Как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она мне. Говорит: "Смотри, как красиво". Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно", – сказал блогер.
Дебют пары на проекте прошел не очень успешно – при выполнении поддержки они упали на лед.
Милохин признался, что тренировки никак не влияют на его основную деятельность, он продолжает снимать тик-токи и делиться ими в социальных сетях.
Ранее Ксения Бородина, которая также принимает участие в шоу, оправдалась за снимок с блогером.