https://ria.ru/20211013/milokhin-1754406897.html

"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой - РИА Новости, 13.10.2021

"Это мило": Милохин рассказал об отношениях с Медведевой

Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:41

2021-10-13T16:41

2021-10-13T16:41

шоубиз

даня милохин

ксения бородина

евгения медведева

знаменитости

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Даня Милохин в интервью Wmj рассказал об отношениях с Евгенией Медведевой. Пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период".Поклонники надеются на романтические отношения между участниками: они регулярно делают милые совместные видео и коллажи.Дебют пары на проекте прошел не очень успешно – при выполнении поддержки они упали на лед.Милохин признался, что тренировки никак не влияют на его основную деятельность, он продолжает снимать тик-токи и делиться ими в социальных сетях.Ранее Ксения Бородина, которая также принимает участие в шоу, оправдалась за снимок с блогером.

https://ria.ru/20211008/solovev-1753566400.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даня милохин, ксения бородина, евгения медведева, знаменитости