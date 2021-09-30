"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным
Бородина оправдалась за фотографию дочерей с Милохиным после критики его внешнего вида
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера.
Бородину неприятно удивил Милохин в женском образе. Она резко высказалась против подобного хайпа.
"Я не против самовыражения, не против креатива, но как же мне хочется, чтоб мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки", – писала Ксения.
Однако на недавних съемках программы "Ледниковый период" дочери ведущей сфотографировались со скандальным блогером. После этого некоторые пользователи обвинили Бородину в лицемерии и двуличности. Ксения поспешила оправдаться за фото.
"Мне что, мимо него проходить и делать вид, что я его не знаю? Дети сфотографировались. Им нравятся его песни. Я не против его творчества, я против платьев на мужике и маникюра", – написала Ксения.
Ранее ведущая высказалась о дружбе с Ольгой Бузовой. Она заявила, что у них нет ничего общего.
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