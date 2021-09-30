https://ria.ru/20210930/borodina-1752480042.html

"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным

"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным - РИА Новости, 30.09.2021

"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным

Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:54

2021-09-30T14:54

2021-09-30T14:54

шоубиз

ксения бородина

ольга бузова

знаменитости

даня милохин

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера.Бородину неприятно удивил Милохин в женском образе. Она резко высказалась против подобного хайпа.Однако на недавних съемках программы "Ледниковый период" дочери ведущей сфотографировались со скандальным блогером. После этого некоторые пользователи обвинили Бородину в лицемерии и двуличности. Ксения поспешила оправдаться за фото.Ранее ведущая высказалась о дружбе с Ольгой Бузовой. Она заявила, что у них нет ничего общего.

https://ria.ru/20210915/borodina-1750193151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, ольга бузова, знаменитости, даня милохин