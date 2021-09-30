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Шоубиз
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"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным
"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным - РИА Новости, 30.09.2021
"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным
Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:54
2021-09-30T14:54
шоубиз
ксения бородина
ольга бузова
знаменитости
даня милохин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера.Бородину неприятно удивил Милохин в женском образе. Она резко высказалась против подобного хайпа.Однако на недавних съемках программы "Ледниковый период" дочери ведущей сфотографировались со скандальным блогером. После этого некоторые пользователи обвинили Бородину в лицемерии и двуличности. Ксения поспешила оправдаться за фото.Ранее ведущая высказалась о дружбе с Ольгой Бузовой. Она заявила, что у них нет ничего общего.
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ксения бородина, ольга бузова, знаменитости, даня милохин
14:54 30.09.2021
 
"Детям нравится": Бородина оправдалась за фотографию с Милохиным

Бородина оправдалась за фотографию дочерей с Милохиным после критики его внешнего вида

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram оправдалась за фотографию своих детей с Даней Милохиным. Ранее ведущая негативно высказалась в адрес блогера.
Бородину неприятно удивил Милохин в женском образе. Она резко высказалась против подобного хайпа.

"Я не против самовыражения, не против креатива, но как же мне хочется, чтоб мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки", – писала Ксения.

Однако на недавних съемках программы "Ледниковый период" дочери ведущей сфотографировались со скандальным блогером. После этого некоторые пользователи обвинили Бородину в лицемерии и двуличности. Ксения поспешила оправдаться за фото.

"Мне что, мимо него проходить и делать вид, что я его не знаю? Дети сфотографировались. Им нравятся его песни. Я не против его творчества, я против платьев на мужике и маникюра", – написала Ксения.

Ранее ведущая высказалась о дружбе с Ольгой Бузовой. Она заявила, что у них нет ничего общего.
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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