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"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой - РИА Новости, 29.09.2021
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой
Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:51
2021-09-29T16:51
2021-09-29T16:51
шоубиз
ксения бородина
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дружба
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих.Она добавила, что постоянные сравнения происходят от того, что они много лет работают вместе. Но у звезд нет ничего общего.Недавно стало известно, что ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". Ее поставили в пару с бывшим партнером Бузовой Дмитрием Соловьевым.Бывший возлюбленный Ольги Dava также должен был принять участие в проекте, но выбыл до его начала из-за травмы руки.
https://ria.ru/20210915/borodina-1750193151.html
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ксения бородина, ольга бузова, знаменитости, дружба
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой
Бородина призналась в отсутствии общих принципов с Бузовой