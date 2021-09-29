Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210929/borodina-1752347873.html
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой - РИА Новости, 29.09.2021
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой
Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:51
2021-09-29T16:51
шоубиз
ксения бородина
ольга бузова
знаменитости
дружба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/65/1559536525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_388ee95699d3c7b67a781978681723e1.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих.Она добавила, что постоянные сравнения происходят от того, что они много лет работают вместе. Но у звезд нет ничего общего.Недавно стало известно, что ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". Ее поставили в пару с бывшим партнером Бузовой Дмитрием Соловьевым.Бывший возлюбленный Ольги Dava также должен был принять участие в проекте, но выбыл до его начала из-за травмы руки.
https://ria.ru/20210915/borodina-1750193151.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/65/1559536525_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_b2b62a84f3199447a2130642783ce840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ксения бородина, ольга бузова, знаменитости, дружба
16:51 29.09.2021
 
"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой

Бородина призналась в отсутствии общих принципов с Бузовой

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих.

"Все всегда хотели дружбы между нами. Но я никогда не говорила, что мы с ней подруги. И она это всегда отрицала и говорила, что мы только коллеги. Это так и есть, и так всегда было!" – написала Ксения.

Она добавила, что постоянные сравнения происходят от того, что они много лет работают вместе. Но у звезд нет ничего общего.

"Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношения к людям и так далее", – заключила Бородина.

Недавно стало известно, что ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". Ее поставили в пару с бывшим партнером Бузовой Дмитрием Соловьевым.
Бывший возлюбленный Ольги Dava также должен был принять участие в проекте, но выбыл до его начала из-за травмы руки.
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:40Шоубиз
Ксения Бородина за ночь побывала сразу в двух больницах
 
ШоубизКсения БородинаОльга БузоваЗнаменитостиДружба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния