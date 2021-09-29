https://ria.ru/20210929/borodina-1752347873.html

"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой

"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой - РИА Новости, 29.09.2021

"Она не мой человек": Бородина рассказала о дружбе с Бузовой

Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:51

2021-09-29T16:51

2021-09-29T16:51

шоубиз

ксения бородина

ольга бузова

знаменитости

дружба

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. В социальных сетях пользователи регулярно сравнивают двух ведущих.Она добавила, что постоянные сравнения происходят от того, что они много лет работают вместе. Но у звезд нет ничего общего.Недавно стало известно, что ведущая приняла участие в шоу "Ледниковый период". Ее поставили в пару с бывшим партнером Бузовой Дмитрием Соловьевым.Бывший возлюбленный Ольги Dava также должен был принять участие в проекте, но выбыл до его начала из-за травмы руки.

https://ria.ru/20210915/borodina-1750193151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, ольга бузова, знаменитости, дружба