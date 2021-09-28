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Шоубиз
https://ria.ru/20210928/dava-1752200265.html
Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта
Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта - РИА Новости, 28.09.2021
Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта
Давид Манукян не сможет принять участие в проекте "Ледниковый период" из-за травмы руки. Об этом он сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:09
2021-09-28T18:09
шоубиз
аделина сотникова
давид манукян (dava)
здоровье
знаменитости
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Давид Манукян не сможет принять участие в проекте "Ледниковый период" из-за травмы руки. Об этом он сообщил в своем Instagram.Он добавил, что очень хотел принять участие в проекте и бороться до последнего.Давид должен был кататься в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой. StarHit сообщает, что девушка останется в проекте, но временно займет место в жюри.В жюри проекта только три постоянных участника, еще два человека каждый раз меняются, так что Сотникова будет судить только один выпуск шоу.До этого Dava травмировал руку на проекте "Танцы со звездами".
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аделина сотникова, давид манукян (dava), здоровье, знаменитости
18:09 28.09.2021
 
Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта

Dava выбыл из проекта "Ледниковый период" из-за травмы руки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Давид Манукян не сможет принять участие в проекте "Ледниковый период" из-за травмы руки. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Буквально позавчера у меня на тренировке на льду вылетела рука в шестой раз без повязки, потому что я не могу ее носить, она мне на нервы уже действует. Теперь у меня планируется операция, и, к сожалению, в проекте я участвовать не смогу", – рассказал артист.

Он добавил, что очень хотел принять участие в проекте и бороться до последнего.
Давид должен был кататься в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой. StarHit сообщает, что девушка останется в проекте, но временно займет место в жюри.

"Мы всей командой прилагаем все усилия, чтобы в короткий срок снова хорошо подготовиться, но уже с другим партнером. Скоро мы объявим нового партнера Аделины в шоу! Держим кулачки", – отметил продюсер Аделины.

В жюри проекта только три постоянных участника, еще два человека каждый раз меняются, так что Сотникова будет судить только один выпуск шоу.
До этого Dava травмировал руку на проекте "Танцы со звездами".
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