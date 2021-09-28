https://ria.ru/20210928/dava-1752200265.html

Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта

Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта - РИА Новости, 28.09.2021

Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта

Давид Манукян не сможет принять участие в проекте "Ледниковый период" из-за травмы руки. Об этом он сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:09

2021-09-28T18:09

2021-09-28T18:09

шоубиз

аделина сотникова

давид манукян (dava)

здоровье

знаменитости

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Давид Манукян не сможет принять участие в проекте "Ледниковый период" из-за травмы руки. Об этом он сообщил в своем Instagram.Он добавил, что очень хотел принять участие в проекте и бороться до последнего.Давид должен был кататься в паре с фигуристкой Аделиной Сотниковой. StarHit сообщает, что девушка останется в проекте, но временно займет место в жюри.В жюри проекта только три постоянных участника, еще два человека каждый раз меняются, так что Сотникова будет судить только один выпуск шоу.До этого Dava травмировал руку на проекте "Танцы со звездами".

https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аделина сотникова, давид манукян (dava), здоровье, знаменитости