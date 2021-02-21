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Шоубиз
https://ria.ru/20210221/tantsy-1598299357.html
Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
В это воскресенье, 21 февраля в 17:30, в прямом эфире телеканала "Россия" состоится финал 12 сезона проекта "Танцы со звездами", для которого восемь лучших пар... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T04:41
2021-02-21T04:41
давид манукян (dava)
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евгений папунаишвили
звезды
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
st (александр степанов)
сергей лазарев
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В это воскресенье, 21 февраля в 17:30, в прямом эфире телеканала "Россия" состоится финал 12 сезона проекта "Танцы со звездами", для которого восемь лучших пар готовят сразу два номера. Перед этим важным событием некоторые участники поделились своими эмоциями, сообщает пресс-служба канала. Один из главных фаворитов конкурса, музыкант Сергей Лазарев, который выступает с Екатериной Осиповой признался, что с нетерпением ждет, когда у него откроется второе дыхание. Ведь за несколько недель участия в шоу они Екатериной выложились полностью. Перед финалом робеет и блогер Давид Манукян (Dava) — тоже один из фаворитов проекта. По его словам, после эфиров он чувствовал себя опустошенным, так как вкладывал в каждый танец все силы и эмоции.У актрисы Янины Студилиной более оптимистичный настрой. Она в шутку говорит, что ей с партнером Денисом Тагинцевым, скорее всего, придется жить на "Мосфильме", чтобы успеть как следует подготовиться. Не унывает и рэпер ST (Александр Степанов). Несмотря на травмы, полученные за последние пару месяцев, он вспоминает об участии в "Танцах со звездами", как о большом увлекательном приключении. Актрисе Екатерине Гусевой, которая выступает с хореографом Евгением Папунаишвили, вообще не хочет расставаться с проектом. По ее словам, она бы "танцевала и танцевала". В пресс-службе телеканала "Россия" уточняют, что побороться за кубок проекта смогут не все восемь пар, а только пять. "По итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов", — говорится в сообщении.
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давид манукян (dava), знаменитости, евгений папунаишвили, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, st (александр степанов), сергей лазарев, мосфильм, антон шагин

Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"

04:41 21.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили на шоу "Танцы со звездами"
Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили на шоу Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В это воскресенье, 21 февраля в 17:30, в прямом эфире телеканала "Россия" состоится финал 12 сезона проекта "Танцы со звездами", для которого восемь лучших пар готовят сразу два номера. Перед этим важным событием некоторые участники поделились своими эмоциями, сообщает пресс-служба канала.
Один из главных фаворитов конкурса, музыкант Сергей Лазарев, который выступает с Екатериной Осиповой признался, что с нетерпением ждет, когда у него откроется второе дыхание. Ведь за несколько недель участия в шоу они Екатериной выложились полностью.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Сергей Лазарев и Екатерина Осипова на шоу "Танцы со звездами"
Сергей Лазарев и Екатерина Осипова на шоу Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Сергей Лазарев и Екатерина Осипова на шоу "Танцы со звездами"

"Скажу честно, даже когда за неделю нужно было подготовить всего один танец, мы были в шоке! Каждый раз в первые два дня меня охватывала паника, что ничего не получится. Когда узнали, что нужно будет готовить два танца, я не очень понимал, как это физически возможно сделать, потому что я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе, потому что мы ежедневно проводим на репетициях по 4-5 часов, после которых болят абсолютно все мышцы. Ставить за неделю новый танец с нуля для нас, непрофессионалов, это крайне тяжело", — считает Лазарев.

Перед финалом робеет и блогер Давид Манукян (Dava) — тоже один из фаворитов проекта. По его словам, после эфиров он чувствовал себя опустошенным, так как вкладывал в каждый танец все силы и эмоции.
"Однако, понимаю, что именно сейчас надо собрать последние силы. Задачу подготовить два танца я воспринимаю как очередное испытание, через которое нужно пройти, оно сделает нас еще сильнее. Самое главное — не думать о том, что зритель будет смотреть, получать удовольствие, улыбаться и радоваться. В этот раз у нас будут очень позитивные номера, мы хотим порадовать в финале зрителей и зарядить их хорошими эмоциями", — рассказал Манукян.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Блогер Давид Манукян (Dava) и Дарья Палей на шоу "Танцы со звездами"
Блогер Давид Манукян (Dava) и Дарья Палей на шоу Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Блогер Давид Манукян (Dava) и Дарья Палей на шоу "Танцы со звездами"
У актрисы Янины Студилиной более оптимистичный настрой. Она в шутку говорит, что ей с партнером Денисом Тагинцевым, скорее всего, придется жить на "Мосфильме", чтобы успеть как следует подготовиться.
Не унывает и рэпер ST (Александр Степанов). Несмотря на травмы, полученные за последние пару месяцев, он вспоминает об участии в "Танцах со звездами", как о большом увлекательном приключении.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Рэпер ST (Александр Степанов) и Евгения Толстая на шоу "Танцы со звездами"
Рэпер ST (Александр Степанов) и Евгения Толстая на шоу Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Рэпер ST (Александр Степанов) и Евгения Толстая на шоу "Танцы со звездами"
"Тело ломит. Ноги ноют. Рёбра болят. Но желания бросить не было. Наоборот, появился спортивный азарт. Желание сделать лучше чем делал. Удивить, суметь, доказать себе и окружающим. Чтобы Ассоль сказала - это было круто! Это настоящее приключение и я рад, что оно было в моей жизни!" — рассказал он.
Актрисе Екатерине Гусевой, которая выступает с хореографом Евгением Папунаишвили, вообще не хочет расставаться с проектом. По ее словам, она бы "танцевала и танцевала".
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили на шоу "Танцы со звездами"
Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили на шоу Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили на шоу "Танцы со звездами"
"Но я уже готовлю себя к роковому понедельнику, который наступит после финала. Все это время мы жили в режиме ежедневных тренировок, преодоления, мы узнавали друг друга и открывали что-то новое в себе. Мы преодолевали боль, усталость, получали невероятное удовольствие. Это была настоящая эмоциональная и физическая встряска, жизнь на пике, на пределе существования. И сейчас сложно поверить, что всего через несколько дней это закончится", — заключила она.
В пресс-службе телеканала "Россия" уточняют, что побороться за кубок проекта смогут не все восемь пар, а только пять. "По итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов", — говорится в сообщении.
Катерина Шпица и Михаил Щепкин на проекте Танцы со звездами - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 11:58Шоубиз
Зрители "Танцев со звездами" довели Катерину Шпицу до слез
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостиЕвгений ПапунаишвилизвездыНовости культурыШоу-бизнесST (Александр Степанов)Сергей ЛазаревМосфильмАнтон Шагин
 
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