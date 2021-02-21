https://ria.ru/20210221/tantsy-1598299357.html

Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"

Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"

В это воскресенье, 21 февраля в 17:30, в прямом эфире телеканала "Россия" состоится финал 12 сезона проекта "Танцы со звездами", для которого восемь лучших пар... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T04:41

2021-02-21T04:41

2021-02-21T04:41

давид манукян (dava)

знаменитости

евгений папунаишвили

звезды

шоубиз

новости культуры

шоу-бизнес

st (александр степанов)

сергей лазарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598306368_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f8c9d4fbc29e2d60ef6ab24b42be76c.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В это воскресенье, 21 февраля в 17:30, в прямом эфире телеканала "Россия" состоится финал 12 сезона проекта "Танцы со звездами", для которого восемь лучших пар готовят сразу два номера. Перед этим важным событием некоторые участники поделились своими эмоциями, сообщает пресс-служба канала. Один из главных фаворитов конкурса, музыкант Сергей Лазарев, который выступает с Екатериной Осиповой признался, что с нетерпением ждет, когда у него откроется второе дыхание. Ведь за несколько недель участия в шоу они Екатериной выложились полностью. Перед финалом робеет и блогер Давид Манукян (Dava) — тоже один из фаворитов проекта. По его словам, после эфиров он чувствовал себя опустошенным, так как вкладывал в каждый танец все силы и эмоции.У актрисы Янины Студилиной более оптимистичный настрой. Она в шутку говорит, что ей с партнером Денисом Тагинцевым, скорее всего, придется жить на "Мосфильме", чтобы успеть как следует подготовиться. Не унывает и рэпер ST (Александр Степанов). Несмотря на травмы, полученные за последние пару месяцев, он вспоминает об участии в "Танцах со звездами", как о большом увлекательном приключении. Актрисе Екатерине Гусевой, которая выступает с хореографом Евгением Папунаишвили, вообще не хочет расставаться с проектом. По ее словам, она бы "танцевала и танцевала". В пресс-службе телеканала "Россия" уточняют, что побороться за кубок проекта смогут не все восемь пар, а только пять. "По итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210215/shpitsa-1597500127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), знаменитости, евгений папунаишвили, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, st (александр степанов), сергей лазарев, мосфильм, антон шагин