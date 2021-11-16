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Шоубиз
https://ria.ru/20211116/milokhin-1759241382.html
Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями
Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями - РИА Новости, 16.11.2021
Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями
Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи в эфире программы "Док-ток". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:04
2021-11-16T11:04
шоубиз
шоу-бизнес
блогер
знаменитости
даня милохин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи в эфире программы "Док-ток".В одной из предыдущих передач "Пусть говорят" с матерью встретился брат блогера Илья, однако Даня заявил, что не смотрел выпуск целиком, он видел только небольшие отрывки. В этот раз Милохин также отметил, что не готов увидеться с матерью вживую.Тем не менее, он согласился на небольшой разговор с родителями по видеосвязи.Свою "Тик-ток" карьеру Даня начинал с клипа, в котором рассказывал о детстве.Он отметил, что был бы рад познакомиться с младшими детьми женщины – братом и сестрой.Даня вместе с Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда братья были маленькими. Затем их усыновила приемная семья. Несмотря на это, блогер заявил, что нельзя жалеть детей из детских домов.
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шоу-бизнес, блогер, знаменитости, даня милохин
11:04 16.11.2021
 
Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями

Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер Даня Милохин
Блогер Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи в эфире программы "Док-ток".
В одной из предыдущих передач "Пусть говорят" с матерью встретился брат блогера Илья, однако Даня заявил, что не смотрел выпуск целиком, он видел только небольшие отрывки. В этот раз Милохин также отметил, что не готов увидеться с матерью вживую.

"Для чего эта встреча? Я не вижу в ней пользы. Я ничего не чувствую. Окей, мы встретимся: "Привет, биологическая мать". Мы с ней не общались никогда. Это как будто ко мне подойдет прохожая", – сказал блогер.

Тем не менее, он согласился на небольшой разговор с родителями по видеосвязи.

"Никакой агрессии и злости у меня нет. … Вообще получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приемные и биологические", – заключил блогер.

Свою "Тик-ток" карьеру Даня начинал с клипа, в котором рассказывал о детстве.

"Шутка в том, что у меня нет мамы. Я не считаю это каким-то минусом в моей жизни. Мне круто, я живой, здоровый, не тупой", – сказал Милохин.

Он отметил, что был бы рад познакомиться с младшими детьми женщины – братом и сестрой.
Даня вместе с Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда братья были маленькими. Затем их усыновила приемная семья. Несмотря на это, блогер заявил, что нельзя жалеть детей из детских домов.
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