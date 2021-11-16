https://ria.ru/20211116/milokhin-1759241382.html

Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями

Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями - РИА Новости, 16.11.2021

Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями

Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи в эфире программы "Док-ток". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:04

2021-11-16T11:04

2021-11-16T11:04

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даня милохин

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Даня Милохин впервые поговорил с биологическими родителями по видеосвязи в эфире программы "Док-ток".В одной из предыдущих передач "Пусть говорят" с матерью встретился брат блогера Илья, однако Даня заявил, что не смотрел выпуск целиком, он видел только небольшие отрывки. В этот раз Милохин также отметил, что не готов увидеться с матерью вживую.Тем не менее, он согласился на небольшой разговор с родителями по видеосвязи.Свою "Тик-ток" карьеру Даня начинал с клипа, в котором рассказывал о детстве.Он отметил, что был бы рад познакомиться с младшими детьми женщины – братом и сестрой.Даня вместе с Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда братья были маленькими. Затем их усыновила приемная семья. Несмотря на это, блогер заявил, что нельзя жалеть детей из детских домов.

https://ria.ru/20211013/milokhin-1754406897.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, блогер, знаменитости, даня милохин