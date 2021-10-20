"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам

"Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют – вот, мы такие, без родителей. Они неправильно воспитываются. Все и так себя жалеют, а так еще и все вокруг их жалеют – им только хуже от этого. Я не помогаю никак", – сказал Даня.