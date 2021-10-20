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https://ria.ru/20211020/milokhin-1755350007.html
"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам
"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам - РИА Новости, 20.10.2021
"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам
Даня Милохин в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал, что не считает нужным помогать детям из детских домов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:49
2021-10-20T12:49
шоубиз
даня милохин
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социальные сети
дети
знаменитости
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Даня Милохин в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал, что не считает нужным помогать детям из детских домов.Сам блогер вместе с братом Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда детям было по три года. Затем их усыновила приемная семья.Между братьями долгое время были напряженные отношения. Бывшая девушка Ильи признавалась, что блогер эмоционально нестабилен и любит манипулировать людьми.
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даня милохин, блогер, социальные сети, дети, знаменитости
12:49 20.10.2021
 
"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам

Даня Милохин рассказал об отсутствии жалости к детям из детских домов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Даня Милохин в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал, что не считает нужным помогать детям из детских домов.

"Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют – вот, мы такие, без родителей. Они неправильно воспитываются. Все и так себя жалеют, а так еще и все вокруг их жалеют – им только хуже от этого. Я не помогаю никак", – сказал Даня.

Сам блогер вместе с братом Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда детям было по три года. Затем их усыновила приемная семья.
Между братьями долгое время были напряженные отношения. Бывшая девушка Ильи признавалась, что блогер эмоционально нестабилен и любит манипулировать людьми.
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