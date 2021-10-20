"Их нельзя жалеть": Милохин отказался помогать детским домам
Даня Милохин рассказал об отсутствии жалости к детям из детских домов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Даня Милохин в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рассказал, что не считает нужным помогать детям из детских домов.
"Я не помогаю никакому детскому дому. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют – вот, мы такие, без родителей. Они неправильно воспитываются. Все и так себя жалеют, а так еще и все вокруг их жалеют – им только хуже от этого. Я не помогаю никак", – сказал Даня.
Сам блогер вместе с братом Ильей какое-то время провел в детском доме: их родители развелись, когда детям было по три года. Затем их усыновила приемная семья.
Между братьями долгое время были напряженные отношения. Бывшая девушка Ильи признавалась, что блогер эмоционально нестабилен и любит манипулировать людьми.
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